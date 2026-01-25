Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs sorunuyla ilgili ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erhürman, yaptığı açıklamada, "Müzakere olsun diye müzakere değil, çözüm olsun diye müzakere istiyorum" dedi.

Erhürman'ın açıklaması şu şekilde:

"Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğüne ilişkin deneyimim benim için çok net.

Yalnızca Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında, ya da seçim sürecinde söylemedim. Siyasi hayatım boyunca çözümün önündeki en büyük engelin Kıbrıs Rum Liderliği'nce siyasi eşitliğin kabul edilmemesi olduğunu gördüm, düşündüm, anlattım.

Masaya koyduğum dört maddelik metodoloji önerisinin birinci maddesinin siyasi eşitlik olmasının sebebi de bu.

Metodoloji üzerinde anlaşmadan görüşme masasından müzakere masasına geçmem dedim, evet. Bunu seçimden önce de, sonra da söyledim. Sebebi? Çünkü bu kadar hayal kırıklığından sonra bir müzakere masası kurulacaksa yeni bir hayal kırıklığı yaratmasın istiyorum. Müzakere olsun diye müzakere değil, çözüm olsun diye müzakere istiyorum. Ve siyasi eşitlik yoksa çözüm de olmayacağını biliyorum.

Bugün neden bir kez daha söylüyorum bütün bunları? Normalde bir TV programında söylediklerimi yeniden tekrarlamam. Orada var zaten tüm söylediklerim. Ama zaman zaman söylenen cümlelerde sözcüklerin yeri değiştirilerek söylenmeyenler söylenmiş gibi bir algı ortaya çıkarılıyor. Açıklasanız "gerek yoktu" denir. Açıklamasanız, "açıklamadığına göre aynen kabul etti" diye yorumlar yapılır.

O yüzden, aslında gerek olmadığını bilmeme karşın, bir kez daha açıklamak istedim. Yeni bir şey yok. Seçimde halkıma ne yapacağım dediysem onu yapıyorum. Halkımın çok geniş kesimleri çözüm istiyor. Ben de öyle. Halkımın çok geniş kesimleri siyasi eşitliğin olmayacağı bir "anlaşma"ya çözüm demiyor. Ben de öyle.

Bu konuda ne değişen bir şey var, ne de değişecek olan..."