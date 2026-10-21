“Siyasette ayrıcalıklara son vereceğiz!”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Lefkoşa Milletvekili Adayı Deniz Birinci, özel gereksinimli çocukların eğitiminden kadın haklarına, ailelerin sosyal güvencesinden siyasette hesap verebilirliğe kadar birçok alanda TDP'nin çözüm iradesini ortaya koydu.

Kadınların ve çocukların haklarını güvence altına alacak politikaları hayata geçirmeye hazır olduklarını vurgulayan Birinci, TDP'nin 50 milletvekili adayının dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin taahhütname imzaladığını hatırlatarak, “Biz yalnızca hesap sormaya değil, hesap vermeye de hazırız” mesajını verdi.

TDP Lefkoşa Milletvekili Adayı Deniz Birinci, Ayşe Menekşeli'nin Kanal T'de hazırlayıp sunduğu Siyaset ve Kadın! programında sosyal politikalar, eğitimde fırsat eşitliği, kadın ve çocuk hakları ile siyasette hesap verebilirlik konularını değerlendirdi.

“ÖZEL ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ AİLELERİN MADDİ GÜCÜNE BAĞLI OLAMAZ!”

Özel gereksinimli çocukların eğitiminde yaşanan gölge öğretmen ve uzman personel eksikliklerine dikkat çeken Birinci, mevcut sistemin ailelere ağır ekonomik sorumluluklar yüklediğini belirtti.

TDP'nin kamusal eğitimi güçlendirmeyi ve özel eğitimde ihtiyaç duyulan destek mekanizmalarını oluşturmayı hedeflediğini ifade eden Birinci, “Çocukların eğitim hakkını ailelerin ekonomik imkânlarına bırakmayacağız. Gölge öğretmen ihtiyacının karşılandığı, özel gereksinimli bireylerin devlet okullarında nitelikli eğitim alabildiği bir sistemi oluşturmak için çalışacağız” dedi.

“ANNELERİN SOSYAL GÜVENCESİNİ GÜÇLENDİRECEĞİZ!”

Tek başına çocuk yetiştiren annelerin yaşadığı ekonomik ve sosyal zorluklara değinen Birinci, Kıbrıs'ın güneyinde bu ailelere yönelik devlet katkıları bulunmasına rağmen kuzeyde benzer destek mekanizmalarının oluşturulmadığını belirtti. Özel gereksinimli çocukların bakım ve eğitim sorumluluğunun ailelerin omuzlarına bırakılamayacağını vurgulayan Birinci, TDP'nin tek ebeveynli aileleri destekleyecek, ekonomik yüklerini hafifletecek ve sosyal güvencelerini güçlendirecek projeleri hayata geçirmek için hazır olduğunu ifade etti.

Ev İçi Şiddet Yasası'nın hâlâ hayata geçirilmemesini de eleştiren Birinci, kadınların korunması için yasal ve kurumsal eksikliklerin giderilmesi konusunda TDP'nin çalışmaya hazır olduğunu vurguladı.

“Kadınların güvenliği ve çocukların geleceği ertelenemez. Ev içi şiddetle mücadelede yasal düzenlemeleri, koruma mekanizmalarını ve sosyal destek hizmetlerini güçlendireceğiz. Kadınların haklarını yalnızca söylemde değil, uygulamada da güvence altına alacağız” ifadelerini kullandı.

“MİLLETİN VEKİLİ, HALKTAN ÜSTÜN DEĞİLDİR!”

TDP'nin 50 milletvekili adayının dokunulmazlık taahhütnamesini imzaladığını hatırlatan Birinci, kürsü dokunulmazlığı dışındaki ayrıcalıkların kaldırılması gerektiğini belirtti.

Anayasa'nın 84'üncü maddesinin ikinci fıkrasının kaldırılması yönündeki iradeye dikkat çeken Birinci, “Halktan hesap vermesini isteyen siyasetçi, önce kendisi hesap vermeye hazır olmalıdır. Biz bu sorumluluğu seçimden önce yazılı taahhüt altına aldık. Milletin vekili, milletten üstün değildir” dedi.

“SORUNLARI BİLİYORUZ, ÇÖZÜMLERİ HAYATA GEÇİRMEYE HAZIRIZ!”

TDP'nin sosyal adalet, fırsat eşitliği ve hesap verebilirlik ilkeleriyle hareket ettiğini vurgulayan Birinci, kadınların, çocukların ve özel gereksinimli bireylerin haklarını koruyacak düzenlemeler için Meclis'te sorumluluk üstlenmeye hazır olduklarını söyledi.

Birinci, “Biz ailelerin yükünü hafifletecek, çocukların eğitim hakkını güvenceye alacak, kadınların ekonomik ve sosyal yaşamda güçlenmesini sağlayacak politikaları hayata geçirmek istiyoruz. Eksiklikleri biliyoruz, çözüm irademiz var. TDP olarak bu sorumluluğu üstlenmeye hazırız” ifadelerini kullandı.