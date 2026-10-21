DAÜ ile Ramadan Cemil İşletmeleri arasında iş birliği protokolü

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Ramadan Cemil İşletmeleri arasında akademik, mesleki ve kurumsal iş birliği için iş birliği protokolü imzalandı.

Üniversiteden verilen bilgiye göre protokol, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ile Ramadan Cemil İşletmeleri Ltd. Yönetim Kurulu Başkanı Işın Ramadan Cemil tarafından imzalandı.

Akademi ile iş dünyası arasındaki bağları güçlendirmeyi hedefleyen protokolle iş birliğinin güçlendirilmesi, eğitim fırsatlarının artırılması, çalışanlarla ailelerinin yükseköğrenime erişiminin desteklenmesiyle nitelikli insan kaynağının gelişimine de katkıda bulunması hedefleniyor.