“Belediyede Muhtarlar İstişare Kurulu oluşturacağız”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lapta-Alsancak-Çamlıbel (LAÇ) Belediye Başkanı adayı Turan Rahvancıoğlu, Muhtarlar Günü dolayısıyla bölge muhtarlarıyla bir araya geldi. Rahvancıoğlu, göreve gelmeleri halinde belediye meclisinden ayrı bir Muhtarlar İstişare Kurulu oluşturacaklarını açıkladı. Rahvancıoğlu, “Muhtarlarımızla omuz omuza, dirsek dirseğe sıkı bir çalışma yapacağız” dedi.

Rahvancıoğlu’na buluşmada Milletvekili Ceyhun Birinci, belediye meclis üyesi adayları ile partililer eşlik etti.

“Muhtarlarımızla omuz omuza, dirsek dirseğe çalışacağız”

Buluşmada yaptığı değerlendirmede muhtarların yerel yönetimlerdeki önemine dikkat çeken Rahvancıoğlu, belediye yönetiminde muhtarların daha etkin rol üstlenmesini sağlayacak yeni bir çalışma modeli oluşturmayı planladıklarını belirtti. Muhtarlarla sürekli iletişim ve iş birliği içerisinde olacaklarını vurgulayan Rahvancıoğlu, belediye meclisinden ayrı bir Muhtarlar İstişare Kurulu oluşturmayı hedeflediklerini açıkladı. Rahvancıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Biz, belediye meclisinden ayrı olarak bir de Muhtarlar İstişare Kurulu oluşturmak istiyoruz ki muhtarlarımızla birebir çalışalım. Bölgedeki ihtiyaçları, kendi bölgelerindeki muhtarlarımızla birlikte en doğru şekilde tespit edip en hızlı şekilde müdahale edelim ve halkımıza en iyi hizmeti sunalım. Amacımız budur. Dolayısıyla muhtarlarımızla omuz omuza, dirsek dirseğe sıkı bir çalışma yapacağız.”

“Kaynakları doğru yerlere yönlendirerek bölgemizi daha ileriye taşıyacağız”

Konuşmasında belediyenin mali yapısına ve kaynakların kullanımına da değinen Turan Rahvancıoğlu, uzun süredir belediyenin bütçesi ve gelirlerinin nasıl değerlendirildiği konusunda çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Belediyenin sahip olduğu mali kaynakların doğru ve verimli kullanılması gerektiğini vurgulayan Rahvancıoğlu, CTP'nin yönettiği belediyelerin çalışmalarını örnek gösterdi.

CTP'nin yönettiği belediyelerin başarısının temelinde kaynakların doğru kullanılmasının bulunduğunu ifade eden Rahvancıoğlu, “CTP belediyelerinin iyi olmasının altında yatan sebep, önce parayı doğru kullanmaları. Parayı doğru kullanabildikleri için buluyorlar ve iş yapabiliyorlar” dedi. Rahvancıoğlu, 2027 yılı itibarıyla belediye kaynaklarını öncelikli ihtiyaçlara yönlendirmeyi hedeflediklerini belirterek, “Bu şansı, bu fırsatı kaçırmayacağız. 2027 itibarıyla kaynakları doğru yerlere yönlendirerek bölgemizi daha ileri taşıyacağız” ifadelerini kullandı.