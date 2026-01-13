“Siyaset 2026 yılına sıkıntılı girdi”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Teberrüken Uluçay, Meclis kürsüsünden “Çarşı, Ekonomi ve Siyaset” konulu güncel konuşma yaptı.

CTP Milletvekili Uluçay, siyasetin 2026 yılına sıkıntılı girdiğini, uluslararası siyaset arenasında da Venezuela’daki gelişmeyle birlikte ortaya çıkan durumun herkesi ürküttüğünü kaydetti.

Gazze’de de sadece savaştan dolayı değil açlıktan ölen insanların da bulunduğunu ifade eden Uluçay, “Uluslararası camia bu yaşananları seyretmeye devam ediyor. Etrafımızda bizleri olumsuz etkileyen unsurlarla birlikte uluslararası siyaset arenası olumlu sinyaller vermiyor.” dedi.

Uluçay, Kıbrıs’ın kuzeyinde de ekonominin seyri ve çarşının içinde bulunduğu durumun yoğun bir şekilde tartışıldığına dikkat çekerek, “Asgari ücret ve satın alma gücüyle ilgili ilgili tartışmalar, ülkenin içinde bulunduğu durum ve halihazırda soruşturmalar varken hiçbir şey olmamış gibi devam eden bazı fonksiyonlar, birçok soru işaretini gündemimize taşıyor.” ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi’nin, Mercosur ülkeleri (Arjantin, Brezilya, Paraguay ve Uruguay) ile yapılması planlanan Serbest Ticaret Anlaşması'na (STA) onay vermesine de değinen Uluçay, şu şekilde konuştu:

“Avrupa Birliği (AB), ticaret tarihinin en büyük anlaşmalarından biri olacak ve yakında imzalanacak olan anlaşmayla, Mercosur ülkeleri Arjantin, Brezilya, Paraguay, Uruguay ve Bolivya’yı kapsayan ticaret bloğu içerisinde 270 milyonluk dev bir pazara giriyor. AB üyesi ülkelerin bir kısmı, bu hamleyle birlikte kalkınmayı, üretimlerini geliştirmeyi ve ihracatlarını artırmayı öngörüyor. Örneğin Yunansitan da bu anlaşmaya onay verdi. Yunanistan’ın Mercosur ülkelerine kapsam içine alınan 21 üründeki ihracatı 34 milyon Euro seviyesindedir. Bunu 2 katına çıkarmayı hedefliyorlar. Bu AB üyesi ülkeler için önemlidir. Kıbrıs Cumhuriyeti de bu anlaşmayı onayladı. Fakat Güney’deki Çiftçiler Birliği, bu anlaşmanın çiftçilerin aleyhine olacağını söylüyor. Özellikle hellimin bu süreçten olumsuz etkilenebileceği belirtiliyor.”