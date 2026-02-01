“Sistemli çalıştık, başardık, mutluyuz, gururluyuz”

YENİDÜZEN

Kolejlere Giriş Sınavı’nın ilk ayağı olan KGS-1, dün yedi merkezde 2 bin 373 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi. Lefkoşa, Girne ve Gazimağusa’da şubeleri bulunan, adanın en büyük dershanelerinden biri olan Artı Eğitim Merkezi’nden sınava katılan öğrencilerin ortalama yüzde 81.6’sı, henüz ikinci ayağı yapılmamış olan KGS’de bölge barajlarının üzerinde başarı göstererek KGS-2 için önemli bir avantaj elde etti.

Artı Eğitim Merkezi’nden sınava giren 229 öğrenci, baraj puanlarını aşarak dikkat çeken bir başarıya imza attı. Dün yapılan sınavda Ecem Müjgan Genç, Lefkoşa Bölgesi’nden 98 puan alarak hem bölge birincisi hem de KKTC genelinde birinci olurken, Ahmet Bitirim Kazma da İskele Bölgesi’nden aldığı 98 puanla KKTC birinciliğini paylaştı. Aziz Çelik ise Güzelyurt Bölgesi’nden 97 puan alarak bölge birincisi olurken, KKTC genelinde ikinci sırada yer aldı. Ayrıca KKTC genelinde Artı Eğitim Merkezi’nden sınava giren toplam 61 öğrenci 90 ve üzeri puan alarak son yılların en yüksek kitlesel başarılarından birini elde etti.

Artı Eğitim Merkezi Direktörü Havva Şeniz:

“Bu başarı KGS-2 için büyük bir avantaj”

Bugün sabah saat 10.00’da kurumun Lefkoşa Küçükkaymaklı’daki şubesinde düzenlenen basın toplantısında, bölgelerinde ilk beş dereceye giren öğrenciler kamuoyuna tanıtıldı. Toplantıya öğrencilerin aileleri de davet edilirken, etkinlik duygusal anlara sahne oldu.

Artı Eğitim Merkezi Direktörü Havva Şeniz, şu ifadeleri kullandı:

“Ada genelinde yakalamış olduğumuz 229 öğrenci ile yüzde 81.6’lık başarı oranı, bizim için oldukça önemli bir başarı. Çünkü bu başarının haziran ayında yapılacak olan KGS-2 için öğrencilerimize büyük bir avantaj sağlayacağına inanıyoruz. Dün yapılan sınavda pek çok öğrencimiz, deneme sınavlarında elde ettikleri puanlara yakın puanlar almıştır. Bu da yaptığımız deneme sınavlarının, KGS-1’e oldukça yakın olduğunu göstermektedir. Ancak bu sınav, kolejlere girişte sadece yüzde 50 oranında etkili olacak. Bu nedenle öğrencilerimiz ne umutsuzluğa kapılsınlar ne de bu işin bittiği yanılgısına düşsünler.”

Şeniz, “Bugün burada, adanın çeşitli bölgelerinde ilk beş dereceye giren öğrencilerimizle karşınızdayız. Bu anı ölümsüzleştirmek ve kamuoyuyla paylaşmak istedik. KGS süreci henüz tamamlanmış değil. Bu toplantıyla hem derece yapan öğrencilerimizi sevindirmek hem de diğer öğrencilerimizi motive etmeyi hedefledik. Sınava girme cesaretini gösteren ve puanı ne olursa olsun alnının akıyla çıkan tüm öğrencilerimizi gönülden kutluyorum” dedi.

Öte yandan dereceye giren öğrenciler de YENİDÜZEN’e konuşarak sınav sürecinde yaşadıklarını, çalışma disiplinlerini, deneme sınavlarının etkisini ve aile ile öğretmen desteğinin kendileri için ne ifade ettiğini anlattı.

Artı Eğitim Merkezi’nden baraj puanlarını aşan öğrenci sayıları ise bölgelere göre şöyle gerçekleşti: Lefkoşa Bölgesi’nde baraj puanı 85 olan sınavda 73 öğrenci, Girne Bölgesi’nde baraj puanı 83’ü aşan 39 öğrenci, Gazimağusa Bölgesi’nde baraj puanı 79’u geçen 33 öğrenci, Güzelyurt Bölgesi’nde baraj puanı 79’u geçen 29 öğrenci, İskele Bölgesi’nde baraj puanı 71’in üzerinde başarı gösteren 38 öğrenci ve Hala Sultan İlahiyat Koleji baraj puanı 49’u aşan 17 öğrenci olmak üzere toplamda 229 öğrenci başarı elde etti.

Çifte başarı elde eden öğrenciler YENİDÜZEN’e konuştu:

Ecem Müjgan Genç: Sistemli çalıştım

“Birinci olduğum için çok mutluyum. Bu başarıyı elde etmem için bana yardım eden aileme, Artı Eğitim Merkezi’ne ve okuluma çok teşekkür ediyorum. Son hafta çok hastaydım ama öncesi sistemli çalıştığım için bu hafta çok kaybım olmadı.”

Ahmet Bitirim Kazma: Sistemli ve düzenli çalıştım, oyun da oynadım

“KKTC birincisi olduğum için çok mutluyum. Bu başarıyı okul öğretmenlerime, Artı Eğitim Merkezi öğretmenlerime ve aileme borçluyum. Sistemli ve düzenli çalışmanın yanı sıra mola da verdim, oyun da oynadım.”

Aziz Çelik: Başarım için gururluyum

“Güzelyurt bölge birincisi ve KKTC genelinde ikinci oldum için gururluyum. Hedefim koleji kazanmak. Başarımı elde etmemde dersanemin, okulumun ve ailemin çok yardımı oldu.”