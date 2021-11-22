Sistemdeki arıza giderildi

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, geçtiğimiz gün Ercan Havalimanı'nda uçaklara yardımcı olan Vasi ve İLS sistemlerindeki yaşanan arızanın giderildiğini açıkladı. Geçtiğimiz Cuma akşamı sistemdeki arıza nedeniyle uçakların alana inişinde sıkıntı yaşanmış, bazı uçaklar, iniş için dakikalarda havada tur attıktan sonra geri Türkiye’ye dönmüştü.

Ercan’da Anadolujet uçağı dakikalarca havada tur attı