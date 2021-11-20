Ercan’da Anadolujet uçağı dakikalarca havada tur attı
Airport habere göre, Ercan Havaalanı’nda localizer arızası yaşanıyor.
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Airport habere göre, Ercan Havaalanı’nda localizer arızası yaşanıyor.
Yaşanan arıza nedeniyle Anadolujet’e ait Adana-Ercan seferini yapan uçak dakikalarca havada tur atmak zorunda kaldı.
Yanan localizer kartının değişimi için İstanbul’dan kart gönderildiği öğrenildi. Yarın saat 17.00’a kadar 29 yaklaşma notamı yayımlandı.
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Etiketler : ercan, uçuş, sivil havacılık