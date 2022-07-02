Şirket hesabına yatırmadı, ‘yiyecek-içecek için harcadım’ dedi

Lefkoşa’da bir petrol istasyonunda çalışan ve ‘sirkat’ meselesiyle tutuklanan zanlı M.Z.Y, şirket hesabına yatırması gereken parayı yatırmayarak, yiyecek içecek alıp harcadığını belirtti.

Lefkoşa’da bir benzin istasyonunda çalışan zanlı M. Z. Y., müstahdem tarafından sirkat suçuyla tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede bilgi veren polis memuru Güral Kırcalılar, huzurda bulunan zanlı M.Z.Y.’nin “Müstahdem Tarafından sirkat suçuyla yargılandığını belirtti. Polis, 17 Nisan 2022 tarihinde Lefkoşa'da bir Petrol İstasyonunda iş yerine yatırması gereken 10 bin TL nakit parayı şirket hesabına yatırmayıp sirkat ettiğini söyledi.

Polis, zanlının 1 Temmuz 2022 tarihinde Lefkoşa'da tespit edilip derdest emri gereği tutuklandığını belirten Polis, zanlının yapılan sorgusunda söz konusu 10 bin TL parayı yiyecek içecek alıp harcadığını beyan ettiğini aktardı. Polis, mesele ile ilgili olarak temin edilmesi gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera kayıtları olduğundan zanlının poliste 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hale Dağlı, zanlının üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.