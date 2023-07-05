Sınırüstü'nde iş kazası: 3,5 metre yükseklikten düştü, yaralandı
Sınırüstü köyünde dün çalıştığı inşaatta ayağı kayarak yaklaşık 3,5 metre yükseklikten düşen 59 yaşındaki Ramadan Emirhan yaralandı.
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Sınırüstü köyünde dün çalıştığı inşaatta ayağı kayarak yaklaşık 3,5 metre yükseklikten düşen 59 yaşındaki Ramadan Emirhan yaralandı.
Polis Basın Suabylığı'ndan verilen bilgiye göre Sınırüstü köyünde dün saat 18.30 sıralarında çalıştığı inşaatın tavan kısmını sulayan 59 yaşındaki Ramadan Emirhan ayağı kayması sonucu yaklaşık 3,5 metre yükseklikten toprak zemine düştü.
Olay sonrası ambulansla Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Emirhan, yapılan müdahalenin ardından, Dahiliye servisinde müşahede altına alındı.
Polisin olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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