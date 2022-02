Sınırüstü Halk Vakfı Yaşam Sitesi sil baştan

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Halk Vakfı Yaşam Sitesi Proje Koordinatörü Erdoğan Bekiroğlu, proje keşif ve fizibilite çalışmaları için Sınırüstü’ndeki Halk Vakfı Yaşam Sitesi’nin KTİMB’ye devredildiğini söyledi.

Halk Vakfı Yaşam Sitesi’nin genel durumu hakkında bilgi veren Bekiroğlu, “ortada ne yaşlı ne bakım ne de bir ev var” diyerek, Halk Vakfı Yaşam Sitesi binasının baştan dizayn edilmesi gerektiğini anlattı.

Mehmet Kumser’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Halk Vakfı Yaşam Sitesi’ne ilişkin bir farkındalık oluştuğunu kaydeden Bekiroğlu, Kumser’in yayının hemen akabinde KTİMB Yönetim Kurulu’nun harekete geçtiğini belirtti.

Sınırüstü’ndeki Halk Vakfı Yaşam Sitesi, proje keşif ve fizibilite çalışmaları için dün KTİMB’ye devredildi. KTİMB Yönetim Kurulu Üyesi ve Proje Koordinatörü Erdoğan Bekiroğlu, çalışmalar hakkında konuştu.

“Gerçekler tokat gibi yüzümüze çarptı”

Yönetim Kurulu’nun yayının yapıldığı akşamın sabahında tek gündemle online toplantı yaptığını ve Halk Vakfı Yaşam Sitesi’nin bakım, tamir, tadilat, inşaatına KTİMB olarak talip olduklarını anlattı.

Halk Vakfı Yaşam Sitesi’ndeki durumdan büyük utanç duyduklarını söyleyen Bekiroğlu, “Gerçekten bir çökmüşlüğün ortasında aslında “mış” gibi olduğumuzu anladık. Yaşlılarımıza bile sahip çıkamadığımızı gördük. Parayla bile bir sistem kuramayacağımızı gördük. Düşünün ki parayla kurulan bir yer, destek ve yardımlarla yapısı oluşturulmuş bir yer ve bizim onu bile beceremediğimizi, yanlış yönlere çektiğimizi gördük. Bu da bizim yüzümüze tokat gibi çarptı” ifadelerini kullandı.

“Yardım, destek ve sosyal sorumluluk projelerimizi hiç dillendirmedik”

Erdoğan Bekiroğlu, KTİMB’nin üstlendiği çok sayıda sosyal sorumluluk projesinin yanında aslında Lapta’da bir yaşlı bakım evi projesinin hayata geçmesinin de gündeminde olduğunu kaydetti.

Bekiroğlu, “KTİMB’nin aslında bu tip projeleri ve birçok yere yardım ve destekleri vardır. Fakat biz bunun görülmesini duyulmasını istemediğimizden hiçbirini kamuoyu ile paylaşmadık.

Bu bizim tamamen duruşumuzla ilgili bir durum. Fakat, Halk Vakfı Yaşam Sitesi kamuoyunun vicdanını yaralayan, duyarsız kalamayacağımız bir olay ve de bununla ilgili önceden bir projemiz bulunmaktadır” diye konuştu.

“1 yıl içerisinde Lapta Yaşlı Bakım Evi’ni de yapmayı planlıyoruz”

KTİMB Yönetim Kurulu Üyesi ve Halk Vakfı Yaşam Sitesi Proje Koordinatörü Erdoğan Bekiroğlu, KTİMB’nin Lapta’da bir yaşlı bakım evi projesi olduğunu ve bununla ilgili bir önceki hükümet döneminde ilgili bakanlıkla protokol imzalandığını söyledi.

Bekiroğlu şunları söyledi: “Bu olay olduğu anda biz KTİMB Yönetim Kurulu’nda biz bunu tartışmaya açmıştık. Çünkü bunun çok daha öncesi vardı. Biz bu yaşlı bakım evi konusunda KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer’in ortaya koyduğu vizyon ile aslında böyle bir tesis yapmayı tasarlıyoruz. Lapta Huzur evi ile ilgili Merhum Sonay Adem’in bakanlığı döneminde protokol de imzaladık. Hatta bu projenin temeli de atıldı. Ancak Merhum Sonay Adem’den sonra göreve gelen bakan bu projenin KTİMB veya başka bir kurum tarafından yapılmasını istememesinden dolayı çalışmayı durdurduk. Bir önceki bakanla protokolü yeniledik. 1 yıl içerisinde Lapta’da bir yaşlı bakım evi yapmakla ilgili bir protokolümüz var ve de yapacağız.”

“Lefkoşa’da da yaşlı bakım evi projemiz olacak”

KTİMB Yönetim Kurulu Üyesi Erdoğan Bekiroğlu, KTİMB’nin Başkent Lefkoşa’da da bir yaşlı bakım evi projesinin olduğunu, Lefkoşa Türk Belediyesi ile bu konuda bir işbirliği modeli geliştirdiklerini ancak sürecin pandemi nedeni ile yavaşladığını anlattı.

Bekiroğlu, Sınırüstü Halk Vakfı Yaşam Sitesi projesinin tamamlanmasının ardından KTİMB’nin Lefkoşa’daki yaşlı bakım evi projesine tekrar yoğunlaşacağını dile getirdi.

“Çağdaş yaşlı bakım evleri ülkenin her yerinde olmalıdır”

Yaşlı bakım evlerinin aslında çağdaş ülkelerin uyguladığı bir çözüm modeli, rasyonel de bir akıl olduğunu söyleyen Bekiroğlu, yaşlı bakım evlerinin ülkenin her yerinde olması, yıllarca da hizmet vermesi gerektiğini hatta bunun devletin bir görevi olduğunu dile getirdi.

Erdoğan Bekiroğlu Halk Vakfı Yaşam Sitesi konusunda KTİMB’nin sürece nasıl dahil olduğunu ve devamında yapılan çalışmaları da anlattı.

Bekiroğlu, “Mehmet Kumser’in Halk Vakfı Yaşam Sitesinin durumuna ilişkin yayının hemen akabinde KTİMB Yönetim Kurulu online toplantı yaptı ve bu siteye el atma kararı aldı. Binanın yapısal durumunun teknik açıdan ne olduğunu bilmeden, yenisi yapmayı dahi göze alarak karar aldık ve kamuoyuna duyurduk. İyi de ettik çünkü gerçekten insan iyi hissediyor. Başka insanların hayatlarına dokunmak, duyarlılık göstermek, gerçek anlamda yardım iyi hissettiriyor. KTİMB Halk Vakfı Yaşam Sitesi’nin bakım, tamir, tadilat, inşaatına talip olma kararını aldı, ertesi gün yönetim kurulu üyesi 2 arkadaş ile bölgeye gittik ve belediye başkanı ile hemen bir toplantı yaptık, koşullar ne olursa olsun belediyenin de paydaş olmanı istedik.

“Nereden baksan bir çöküntü”

Belediye başkanı ile toplantımızın akabinde Halk Vakfı Yaşam Sitesi’nde bir inceleme yaptık. Yaşlı bakım evi diye gittiğimiz yerde yaşlı yoktu, bakım yoktu, evin kendisi yok.

Ben binaya girdiğimde baktım, bina ortada yok. Hazır bir bina getirilmiş, konmuş. Çok kötü bir çatı tekniği kullanılmış. Bu çatı tüm suyu binan içerisine almış. Prefabrik malzeme kullanılmış ve şu anda sadece bir çelik yapısı var. Çelik yapıda sıkıntı olup olmadığını görmemiz için tümünün açılması lazım. Biz hemen müdahale ettik. Gerekli yerlere haber gönderdik. Orası aslında özel bir vakıf. Burada özel bir mülk var. Bizim bununla ilgili beklentimiz bu binanın bize devredilmesiydi.

KTİMB Başkanı Sayın Cafer Gürcafer, bununla ilgili Vakıflar İdaresi Genel Müdürü ve Başbakan ile görüştü. Bu mülkün bize devredilmesi ile ilgili görüştü. Bu süreç biraz uzun sürdü. Bizim arzumuz bir an önce binayı tamir edip, bir an önce orada yaşayan insanlarımızın çağdaşlaştırılmış yaşlı bakım evine geri dönmesiydi. Burada yaşayan hastalarımızın, yaşlılarımızın bir kısmı pandemi hastanesinde, bir kısmı şu anda Özok Yurdu’nda ama sıkıntı şu ki; Alzheimer hastasının yeri değiştiğinde semptomları 2 katına çıkıyor. Biz bu sebeple de bir an önce bunu çözmek istedik. Salı günü Vakıflar İdaresi’nden, Cumhurbaşkanlığından, KTİMB’den ve aynı zamanda bizle aynı duyarlılığı gösteren Kamtek Ltd. sahipleri ve eşi Şebnem Hanım, China Bazaar sahibi Mashar Bey, bir araya geldik. Kendilerine buradan duyarlılıklarından dolayı bir kez daha teşekkür ederim. Birlikte bu binanın teslim edilmesini talep ettik. Hatta yıkıp binanın yenisini yapmayı da önerdik. 1 hafta içerisinde gerekli yazışmalar yapıldı, vakfın yöneticileri görevden alındı. Geçtiğimiz Pazartesi günü binanın teslimi bize yapıldı.”

“Uygulamada, malzeme kullanımında, bakımda ve kullanım tekniğinde hata var”

Binanın en önemli sorunun çatısı olduğunu kaydeden Erdoğan Bekiroğlu, teknik sorunları da şöyle sıraladı:

“Su çatının ortasında birleşiyor ve bu su kanaldan içeri sızıyor. Aslında yağan yağmur suyunu toplayıp kullanma niyetindeydiler ama uygulamada ciddi bir hata oldu.

Zaman içerisinde kullanılan o malzeme çürüdü, çatıda kanal için ince saç malzeme kullandılar. Ortaya gelen su direkt binanın içerisine girdi.

Biz, ilk başta aslında projenin ruhsatının olmadığını düşündük ama var. Uygulama konusunda ciddi bir sıkıntı gördük. 5 milim saç yerine 3 milim saç kullanabilirsiniz ama bakım süresi değişir. 5 milim saca her yıl bakım yaparsanız, 3 milim saca her 6 ayda bir bakım yapılmalıdır. Bu yapılmamış. Binanın tüm kaplama sisteminin nemlenip küflenerek yıkımı söz konusu olmuş. Kısacası uygulamada, malzeme kullanımında, bakımda ve kullanım tekniğinde hata var. Ortaya çıkan sonuç da bu oldu.

“Çatı örtüsü acilen değişecek, tüm bina soyulacak, elektrik sistemi çökmüş durumda”

Bu çatı örtüsü acilen değişecek, tüm bina soyulacak, yıkılma tehlikesi var mı diye çelik yapı kontrol edilecek, elektrik sistemi çökmüş durumdadır.

Elektrik projesini aldık, onu tamamen elden geçireceğiz. Bir kamera sistemi var ama yeterli değil. 158 bin TL’lik elektrik borcu var ama elektrik panelleri de var. Yani kendi elektrik üretimini kendi yapıyor. Oradaki al ver sürecinde bir çalışma başlattık. Kıb-Tek’ten rica ettik, orda üretilen elektrikle borç mahsuplaşması yapılması için görüştük. Binanın belediyeden su sayacı yok. Etraftaki kuyulardan su temin ediliyor. Bu da çok tehlikeli bir durum. Sağlığı ve denetimi belli değil. Bu konuyu da belediye ile görüştük.”

“Çok kısa süre içeresinde sonuç alacağımızı düşünüyoruz”

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Halk Vakfı Yaşam Sitesi Proje Koordinatörü Erdoğan Bekiroğlu, Halk Vakfı Yaşlı Bakım Sitesi’nde teknik çalışmaların başladığını ve fizibilite çalışmalarını 10 gün içerisinde tamamlayıp yapım, tadil ve tamirat işine başlamayı hedeflediklerini anlattı.

Bekiroğlu, “Çok kısa süre içeresinde sonuç alacağımızı düşünüyoruz” dedi.

