“Sınırların net, niyetlerin temiz olduğu bir dünya hayal ediyorum”
Portre / Ceren Karapaşa – Chef
Muhabir: Sonay Demirpençe
Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam: Hayalperest.
Şu an yaptığım işi yapmasaydım: Ellerim yine bir şeyler yaratmak isterdi.
Benim gündemimi en fazla meşgul eden: Bir adım sonrasını kurmak.
Kayıtsız kalamadığım şey: Saygısızlık.
En büyük pişmanlığım: Kendimden ödün verdiğim anlar.
En büyük sevincim: Hayal ettiğimi gerçeğe dönüştürdüğüm anlar.
Hayatımın dönüm noktası: 2025.
Beni en çok etkileyen yazar: Sezen Aksu.
Başucumdaki kitap: Hiç olmadı.
En keyif aldığım müzik: Tamamen o anki moduma bağlı.
En son izlediğim film: Train Dreams.
Kendim için son aldığım şey: Telefon.
Dolabımdaki en gereksiz şey: Hepsi gerekli.
Benim için alınabilecek en güzel hediye: Porsche 911 Targa.
Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey: Her şeyi tek başıma yüklenmek.
Kendimde beğendiğim özellik: Cesaretli olmam.
Olmasa da olur: Pazartesi.
Olmazsa olmaz: Umut.
En iyi yaptığım yemek: Tabağın sahibine göre değişir.
Hayalimdeki dünya: Sınırların net, niyetlerin temiz olduğu bir dünya.
Onunla çok tanışmayı isterdim: Tanıştım.
Görmek istediğim yer: New York.