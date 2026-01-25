“Sınırların net, niyetlerin temiz olduğu bir dünya hayal ediyorum”

Muhabir: Sonay Demirpençe

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam: Hayalperest.

Şu an yaptığım işi yapmasaydım: Ellerim yine bir şeyler yaratmak isterdi.

Benim gündemimi en fazla meşgul eden: Bir adım sonrasını kurmak.

Kayıtsız kalamadığım şey: Saygısızlık.

En büyük pişmanlığım: Kendimden ödün verdiğim anlar.

En büyük sevincim: Hayal ettiğimi gerçeğe dönüştürdüğüm anlar.

Hayatımın dönüm noktası: 2025.

Beni en çok etkileyen yazar: Sezen Aksu.

Başucumdaki kitap: Hiç olmadı.

En keyif aldığım müzik: Tamamen o anki moduma bağlı.

En son izlediğim film: Train Dreams.

Kendim için son aldığım şey: Telefon.

Dolabımdaki en gereksiz şey: Hepsi gerekli.

Benim için alınabilecek en güzel hediye: Porsche 911 Targa.

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey: Her şeyi tek başıma yüklenmek.

Kendimde beğendiğim özellik: Cesaretli olmam.

Olmasa da olur: Pazartesi.

Olmazsa olmaz: Umut.

En iyi yaptığım yemek: Tabağın sahibine göre değişir.

Hayalimdeki dünya: Sınırların net, niyetlerin temiz olduğu bir dünya.

Onunla çok tanışmayı isterdim: Tanıştım.

Görmek istediğim yer: New York.