Sınav istifa getirdi

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Tahir Gökçebel sendikadaki görevinden istifa etti. Başkan Gökçebel’le birlikte Genel Sekreter Selma Eylem’in de aralarında yer aldığı 6 yönetim kurulu üyesinin de istifa ettiği öğrenildi.

Sendika’daki istifaların nedenin ise önümüzdeki hafta yapılacak olan 12. Sınıf, E Level ve IGCSE sınavlarında yaşanan anlaşmazlık olduğu iddia edildi.

İstifa ya da gerekçesine yönelik resmi bir açıklama ise yapılmadı.

YENİDÜZEN’in ulaştığı bilgilere göre sınavların yapılmaması gerektiğini savunan sendika yönetimi ile sınavların yapılması gerektiğini savunan öğrenci velileri arasında anlaşmazlık çıktı.

Söz konusu anlaşmazlığın sendikadaki istifaların nedeni olduğu iddia edildi.

Sendika yönetiminden istifa eden isimler şöyle: Tahir Gökçebel (Başkan)Ahmet Karaoğulları, Cemil Cahit Ensari, Selma Eylem, Rıfat Can ve Erkan Bulak

Öte yandan sendika yönetiminden herhangi bir isme ulaşılamadı.