Simon Aykut, cezasının kalanını İsrail’de çekmek için başvurdu, talep incelemede

Kıbrıs’ın kuzeyindeki Kıbrıslı Rum mallarını suiistimal ettiği ve sattığı gerekçesiyle güneyde 5 yıl hapis cezası alan Simon Aykut, cezasının kalan bölümünü İsrail’de çekebilmek için resmi başvuruda bulundu. Başvurunun İsrail makamları tarafından onaylandığı, sürecin ise Kıbrıs Adalet Bakanlığı’nın incelemesinde olduğu bildirildi.

Cyprus Mail’de yer alan habere göre, 75 yaşındaki Aykut’un, mahkûmiyet kararının hemen ardından İsrail makamlarına başvurusunu yaptığı belirtilirken, Costas Fitiris’in İsrailli muhataplarıyla resmi yazışmalar yürüttüğü kaydedildi. Fitiris’in, cezanın İsrail’de infaz edilmesi durumunda herhangi bir indirime gidilmeyeceğine dair net güvenceler talep ettiği öne sürüldü.

Bu kapsamda Adalet Bakanlığı’nın, taşınmaz mal edinimi ve kullanımına ilişkin suçlarla ilgili İsrail ceza hukukundaki düzenlemeler hakkında bilgi talep ettiği ve bu bilgileri aldığı aktarıldı. Sunulan verilerin, benzer suçlar için öngörülen hapis cezalarının Kıbrıs mahkemelerinin verdiği cezalardan kayda değer biçimde farklı olmadığını gösterdiği ve bunun değerlendirme sürecinde dikkate alındığı belirtildi.