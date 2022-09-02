Şiltesinin altında tabanca bulunan zanlı 6 gün daha tutuklu kalacak

Lefkoşa'da meydana gelen “Kanunsuz Ateşli Silah Tasarrufu” ve “Kanunsuz Patlayıcı Madde Tasarrufu” meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı İ.F. yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı, 6 gün polise tutuklu kalmasına karar verildi.

Mahkemede olayı aktaran polis memuru Ali Gencer, 29 Ağustos tarihinde, 43 yaşındaki zanlının sorumluluğunda bulunan Rex Oto isimli iş yerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından arama yapılmadığını ifade etti.

Polis, yapılan rama sonucunda, iş yerinin yatakhanesi içerisinde, zanlının yattığı yatağın şiltesi altında, seri numarası tespit edilemeyen tabanca ve içerisinde 8 adet 9mm çapında mermi bulunan şarjörün tespit edildiğini anlattı.

Zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını aktaran polis, tabancanın balistik incelemeye gönderildiğini, sonucunun beklendiğini kaydetti.

Zanlının avukatı Sedef Özzafer, tabancanın zanlının çalışanı tarafından şiltenin altına yerleştirildiğini ve KKTC’den Perşembe gecesi çıkış yaptığını iddia etti. Polis, araştırmaların sürdüğünü belirtti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının 6 gün tutuklu kalmasına emir verdi.