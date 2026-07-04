Bağımsızlık Yolu'ndan Dev-İş'e ziyaret

Emekçinin partisi Bağımsızlık Yolu, özel sektörde giderek derinleşen düşük ücret sorununa yönelik geliştirdiği çözüm önerileri kapsamında Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu'nu (Dev-İş) ziyaret ederek istişare ve fikir alışverişinde bulundu.

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Cansu N. Nazlı, Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu, Dış İlişkiler Sekreteri Umut Ersoy ve Parti Meclisi Üyesi Erol Ertugan'ın yer aldığı heyet, Dev-İş Genel Başkanı Semih Kolozali ve Emek-İş Başkanı Doğukan Akdeniz ile bir araya geldi.

Görüşmede, ülkede sigortalı çalışanların yaklaşık yüzde 70'inin asgari ücretle çalışmasının yarattığı yapısal sorunlar ele alınırken, Bağımsızlık Yolu'nun kamuoyuna sunduğu "10 kişi ve üzerinde çalışanı bulunan işyerlerine yüzde 20 asgari ücret kotası getirilmesi" önerisi üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu.

Bağımsızlık Yolu heyeti, Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında ülkedeki asgari ücretli çalışan oranının son derece yüksek olduğuna dikkat çekerek, 10 ve üzeri çalışanı bulunan işyerlerinde asgari ücretle çalıştırılabilecek işçi sayısının toplam çalışanların yüzde 20'si ile sınırlandırılmasının, ücretlerin yukarı çekilmesine yönelik önemli bir adım olacağını ifade etti. Önerinin, küçük işletmeleri olumsuz etkilemeden orta ve büyük ölçekli işletmelerde düşük ücret düzeninin sınırlandırılmasını hedeflediği vurgulandı.

Görüşmede ayrıca asgari ücretin belirlenmesine ilişkin mevcut sistem, özel sektör emekçilerinin yaşadığı ekonomik sorunlar ve hayat pahalılığı karşısında emekçilerin alım gücünü koruyacak politikalar da ele alındı. Taraflar, yalnızca ücret artışlarının yeterli olmadığına, emekçilerin yaşam maliyetlerini düşürecek kamucu politikaların hayata geçirilmesinin de zorunlu olduğuna dikkat çekti.

Bağımsızlık Yolu ile Dev-İş temsilcileri, çalışma yaşamındaki yapısal sorunların çözümü, emeğin korunması ve emekçilerin haklarının geliştirilmesine yönelik mücadele başlıklarında görüş alışverişinde bulundu.