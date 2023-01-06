‘Silah’ soruşturması: Erol teminatla serbest, balistik inceleme yapılacak

Evinde bulunan tabancanın, 2009 yılında cinayete kurban giden kardeşi Yücel Erol’a ait olduğunu ve hatıra için sakladığını söyleyen Öncel Erol, teminatla serbest bırakıldı.

Polis, Erol’un verdiği ifadenin teyit edileceğini ve silahın balistik incelemeye alınacağını söyledi.

Silah nasıl bulundu?

Mahkemede olayı aktaran polis memuru Birtan Başaran, 31 Aralık günü Lefkoşa Adli Şube Amirliğinde görevli polis ekiplerince Öncel Erol isimli zanlının Lefkoşa – Marmara bölgesinde evinde mahkeme emri ile arama yapıldığını ve yatak odasında 1 adet kanunsuz tabanca ve 2 adet canlı mermi bulunduğunu anımsattı.

“Silah, ölen kardeşim Yücel Erol’a ait”

Polis zanlının tabanca ile ilgili kendinden istenilen izahata "Tabanca benimdir ve nerde bulduğum beni ilgilendirir" diyerek sözlü beyanda bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Polis, zanlının gönüllü ifade verip, tabancanın ölen kardeşi Yücel Erol’a ait olduğunu ve kardeşi öldükten sonra birlikte sakladıkları yerden alıp, evine götürdüğünü, hatıra için sakladığını anlattığını belirtti.

Polis: “Zanlı, bir döviz bürosu çalışanını tehdit etti”

Polis, zanlının 30 Aralık günü bir döviz bürosuna giderek, vezne çalışanına, “Malımı geri isterim. Patronuna söyle. Yoksa kötü olacak” dediğini anlattı.

2 gün daha tutuklu kalacak

Polis, ifadenin teyit ve tekzibinin ayrıca silaha balistik inceleme yapılması gerektiğini söyleyerek, zanlının etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını belirtti, davasında hazır bulunmasını sağlamak için mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlının davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispatı vücutta bulunması, 25 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 250 bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi

Yücel Erol cinayeti…

İsmi birçok adli olayla anılan Yücel Erol, 12 Mayıs 2009 tarihinde Mustafa Çavga, Hasan Nur ve Emin Özbeyit tarafından öldürülmüştü.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi, cinayetle ilgili tutuklanarak yargılanan sanık Mustafa Çavga ve Emin Özbeyit'e 30'ar yıl, Hasan Nur'a ise 25 yıl hapis cezası vermişti.

Polis uzun süre, Yücel Erol’a ait olduğu ve “birini öldürmek adına adaya sokulduğu” ifade edilen “suikast silahı” olarak bilinen Kanas marka silah aramış ve Erol’un ölümünden yıllar sonra, polise yapılan bir ihbarla Gayretköy’de bulmuştu.