Sıla Usar İncirli Ankara’da

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Dışilişkiler Sekreteri ve Girne Milletvekili Fikri Toros ve CTP Eğitim Sekreteri ve Merkez Yönetim Kurulu üyesi Feriha Tel ile birlikte bir dizi temasta bulunmak üzere Ankara’ya gitti.

13 Ocak-16 Ocak 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek olan Ankara ziyareti kapsamında CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli’nin, siyasi ve diplomatik çevrelerle görüşmeler yapması, konferans vermesi ve basın mensubuyla bir araya gelmesi planlanıyor.

Ziyaret çerçevesinde İncirli, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) bünyesinde düzenlenecek “Kıbrıs’ta Yeni Dönem” başlıklı konferansta konuşmacı olarak yer alacak. Konferans kapsamında; Kıbrıs’ta barış tesisi süreci, ekonomik alanlarda yaşanan gelişmeler ve bu alanlarda karşı karşıya kalınan yapısal ve siyasal zorluklar ele alınacak ve Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) önümüzdeki döneme ilişkin çözüm perspektifleri bütünlüklü ve kapsamlı bir çerçevede değerlendirilecek.