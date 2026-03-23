Şiirler savaşların susması için okundu

Murat OBENLER

Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği ile Kıbrıs Edebiyatçılar Birliği ortak organizasyonunda adanın dört bir yanından 21 şair ve yazar 21 Mart Dünya Şiir Günü’nde Naci Talat Vakfı’nda yer alacak PAX POETİCA “Savaşlar Sussun Diye” adlı etkinlikte buluştu. Selçuk Manecioğlu ile Mustafa Tozakı’nın da müzikleriyle katkı koyduğu etkinlikte farklı dillerden şiirler okundu.21 Mart Cumartesi saat 16:00’da Surlariçi’ndeki Naci Talat Vakfı’nda yapılan etkinlikte her iki örgütün ortak açıklaması da okundu.

“Savaş yokluk, yoksulluk, yoksunluğun adıdır. Şiir ise barışça konuşur”

Kollektif Dünya Şiir Günü’nde paylaşılan ortak bildiri şöyle: Şiir barışça konuşur. Alfabesi dünya alfabesidir. Şiir sözlüğünde savaş en büyük kötülüğün adıdır. Şairin bakış açısı barış açısıdır. Şiirin bayrağı dünyanın kalbidir. Şiir sözcüklerle yapılan bir büyülü danstır ve barıştır onun müziği.

Hiçbir şey barış kadar özlenemez. Anladık bunu kurşuna dizilince gökyüzünün mavisi, bir annenin sevinci ve yağmurun sesi.

Hiçbir şey barış kadar özlenemez çünkü ölesiye yorgun yeryüzü… Gövdesinden koparılmış bir zeytin dalı barış.



“Bu yüzden barıştır yeryüzünün sevgilisi ve şiirdir barışın sevgilisi”

Çünkü savaş yokluk, yoksulluk, yoksunluğun adı. Çünkü korkulu gözlerinde çocukların silahlar can çiğner, beden parçalar bombalar. Kaos ve karanlık saçan bir öfkedir savaş. Savaş bir sağanak, yağdığı toprakta çiçek bırakmaz. Barışın yağdığı yerde ise coşar toprak. Savaş hem kazananı hem kaybedeni peşinden azap, ıstırap, kedere sürükler, şiddet ve göçün ruhlarda açtığı yara kara bir gölgedir dünyada. Şiir, ruhu iyileştiren, sarıp sarmalayan savunucusudur yaşamın. Bu yüzden barıştır yeryüzünün sevgilisi ve şiirdir barışın sevgilisi.

Yapraklar gibi yüzer tatlı suların üzerinde barış. Çiçekler gibi usulca açılır.



“İran ve Filistinli şairlerin şiirlerini okuyarak onlarla bağ kuracağız. Şair/Şiir kardeşliği kurmak, dayanışmanın en güzel yollarından biridir”

Bölgemiz yangın yerine dönmüş durumda. Bu Dünya Şiir Günü’nde de savaşa ve kötülüklere karşı direniş çağrımızı yükseltiyoruz. Şairin savaş karşısındaki sorumluluğu insanlığa karşı sorumluluğundan ayrı değildir. Şiir savaşları durduramaz belki ama barış umutlarını yükseltebilir, daha yaşanılır bir gelecek için ilham verebilir. Şairler olarak bakış açılarımızı dillendirerek savaşa karşı kamuoyu yaratmada önemli bir rol üstlenebilir barış hareketine yeni dizeler armağan edebiliriz. Savaşın içine doğmuş bizler uzun yıllardır saldırı altındaki halklara karşı dayanışma etkinliklerini sürdürdük ve sürdürmeye devam ediyoruz. Bugün de İran ve Filistinli şairlerin şiirlerini okuyarak onlarla bağ kuracağız. Şair/Şiir kardeşliği kurmak, dayanışmanın en güzel yollarından biridir.

Ortadoğu yangına dönmüşken biz nasıl sessiz kalabiliriz? Adanın her iki yarısındaki politikacılar ve mevcut politikalarına karşı şairlerin derin itirazları var. Şairler olarak sistemin bize dayattıklarıyla değil kendi kalbimizin ve aklımızın sesiyle varız ve buradayız.

Kıbrıs’ın Ortadoğu’yu alevlere veren savaş üslerinden biri olmasını istemiyoruz. Bu gerçeğe sesi veya sessizliğiyle ortak olan bütün politikacıları kınıyoruz.

Dünya yanıyor. Şiirin rolü tanıklık etmek, elinden gelenin en iyisini yapmak, yangını başlatanların manipülasyonu ile bağlanan göz bağlarını çözmektir. Bir şiir yağmuru en etkili çaredir.

Dünya Şiir Günü’müz kutlu olsun.

Yaşasın şiir!