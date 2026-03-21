“Şiirin sesiyle barışı savunalım”

Kıbrıs Edebiyat Derneği (KED) ve Lirik Şiir Grubu, 21 Mart Dünya Şiir Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

KED Başkanı ve Lirik Şiir Grubu Üyesi Serkan Soyalan imzasıyla yayımlanan mesajda, 21 Mart Dünya Şiir Günü vesilesiyle, şiirin insanlığın ortak vicdanı olduğu bir kez daha hatırlatıldı. Ortadoğu’da yaşanan savaşlarla birlikte, savaşların gölgesinde bu günün kutlandığını vurgulayan Soyalan, “Acının, yıkımın ve kayıpların arasında, şiirin sesi daha da kıymetli,

daha da gerekli hale geliyor” dedi.

“ŞİİR SUSTUĞUNDA İNSANLIK DA SUSAR”

Açıklama şöyle:

“21 Mart Dünya Şiir Günü vesilesiyle, şiirin insanlığın ortak vicdanı olduğunu bir kez

daha hatırlıyoruz. Ancak ne yazık ki bu yıl bu anlamlı günü, Ortadoğu’da süregelen savaşların

gölgesinde karşılıyoruz. Acının, yıkımın ve kayıpların arasında, şiirin sesi daha da kıymetli,

daha da gerekli hale geliyor.

Şiir; barışın dilidir. İnsanları birbirine yaklaştıran, sınırları aşan ve kalpleri ortak bir

duyguda buluşturan en güçlü köprülerden biridir. Bugün bizlere düşen, kelimeleri barış için

çoğaltmak, umudu diri tutmak ve savaşa karşı ortak bir vicdan geliştirmektir.

Büyük şair Nazım Hikmet’in dizelerinde olduğu gibi:

“Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür

ve bir orman gibi kardeşçesine...”

Bu dizeler, insanlığın en temel özlemini dile getirir: özgürlük, eşitlik ve kardeşlik

içinde bir dünya.

Kıbrıs Edebiyat Derneği olarak, savaşın her türlüsüne karşı durduğumuzu bir kez daha

ifade ediyoruz. Şiirin birleştirici gücüne inanıyor; Ortadoğu’da ve tüm dünyada kalıcı barışın

sağlanmasını diliyoruz. Aynı şekilde, Kıbrıs’ta da barışın, huzurun ve ortak yaşam kültürünün

güçlenmesini temenni ediyoruz.

Bugün, şiirin yükselen sesiyle barışı savunalım. Çünkü şiir sustuğunda, insanlık da

susar.”