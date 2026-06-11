Damianos: “Kıbrıs’ın enerji alanındaki rolü güçleniyor”

Kıbrıs Cumhuriyeti Enerji Bakanı Mihalis Damianos, Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetinin Kıbrıs’ı bölgesel enerji güvenliğinin temel direği olarak lanse etmeye devam ettiğini söyledi.

Alithia gazetesinin haberine göre, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) temasları çerçevesinde dün, yurtdışında yaşayan Kıbrıslı Rumların oluşturduğu PSEKA örgütünün yıllık kongresine katılan Damianos, burada yaptığı konuşmada, Kıbrıs’ın enerji sektöründe yeni bir gelişim dönemine girdiğini ve bölgesel enerji güvenliğindeki rolünün güçlendiğini söyledi.

Habere göre Damianos, 2011’den bu yana gerçekleştirilen hidrokarbon arama faaliyetleri ve doğal gaz keşiflerine dikkat çekerek, Doğu Akdeniz’in Avrupa’nın enerji kaynaklarını çeşitlendirmesine katkı sağlayabilecek önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirtti.

Damianos, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ABD, Yunanistan ve İsrail ile yürüttüğü enerji iş birliğinin bölgesel istikrar, güvenlik ve ekonomik kalkınmayı desteklediğini kaydederek, Kıbrıs’ın AB Konseyi Dönem Başkanlığı sırasında enerji güvenliği, rekabetçilik ve yeşil dönüşümü Avrupa gündeminin merkezine taşıdığını söyledi.

Doğal gaz kaynaklarının ve uluslararası enerji ortaklıklarının yeni yatırımlarla nitelikli istihdam yaratabileceğine işaret eden Damianos, ülkenin enerji piyasasında modernleşme adımları atıldığını da vurguladı.

Habere göre Damianos, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yenilenebilir enerji payının hızla artmasına rağmen enerji depolama, elektrik şebekesinin esnekliği, enterkonnekte ve yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin kullanımı gibi alanlarda önemli zorluklarla karşı karşıya olduğunu ifade etti.

Damianos ayrıca, Houston’da düzenlenecek 3+1 Enerji Bakanları Toplantısı kapsamında açılacak Doğu Akdeniz Enerji Merkezi’nin bölgesel enerji projeleri ve altyapı çalışmalarına teknik destek sağlayacağını belirtti.