Girne’de “Dünya Yoga Günü” etkinliği düzenleniyor

Girne Belediyesi, Dünya Yoga Günü kapsamında yoga etkinliği düzenleyecek.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Girne Antik Liman’da 21 Haziran Pazar günü 18.30 ile 19.30 saatleri arasında yapılacak etkinlik herkese açık ve ücretsiz olacak.

Etkinlik için buluşma noktası Girne Antik Liman’da Girne Kalesi alt giriş bölgesi olarak belirlenirken, katılımcıların saat 17.30’da alanda hazır bulunmaları gerekiyor.

Etkinlikte yoga eğitmenleri Ebru Münir, Malhun Gazi Ağdağ, Naile Soyel, Salih Özbirim, Seren Özseden ve Sıla Tüfekçioğlu katılımcılara rehberlik edecek. Etkinliğin konuk eğitmeni ise Güran Ataker olacak.

Organizasyon kapsamında katılımcılardan kendi yoga matlarını getirmeleri istenirken, matı olmayanlar ise plaj havlusu kullanabilecek.