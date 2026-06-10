‘Bir Yaz Gecesi Rüyası’ Girne’de tiyatroseverlerle buluştu

Kıbrıs Tiyatro Festivali kapsamında sahnelenen Bir Yaz Gecesi Rüyası, 9 Haziran 2026 Salı akşamı Girne Amfi Tiyatro’da tiyatroseverlerle buluştu. Manisa Şehir Tiyatrosu tarafından sahnelenen oyun; aşkın, yanlış eşleşmelerin ve büyülü karşılaşmaların iç içe geçtiği eğlenceli hikayesiyle izleyicilere keyifli bir tiyatro akşamı yaşattı. William Shakespeare’in ölümsüz eserinden uyarlanan komedi türündeki yapım, gerçek ile hayal arasındaki ince çizgide ilerleyen anlatımı ve başarılı oyunculuk performanslarıyla büyük beğeni topladı.

Zeyrek ölüm yıldönümünde anıldı

Oyun sonunda, 9 Haziran 2025 tarihinde talihsiz bir kaza sonucunu hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in ölüm yıldönümü nedeniyle anma seromonisi düzenlendi. Selama çıkan oyuncular Zeyrek’in fotoğrafı ile çıktı ve seyirci uzun süre ayakta alkışlandı.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul ve Manisa Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Sayın Kubilay Pendeklioğlu’nun kısa birer konuşma yaptığı seromoni duygusal anlara sahne oldu. Seromoni sonunda ise sanatçılar Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’u da sahneye davet ederek selama çıktı.