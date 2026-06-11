“Borcu borçla kapatma dönemi sona erecek… Vergiler aşağı çekilecek”

Toplumsal Adalet ve Mücadele Partisi (TAM Parti) Genel Başkanı Serdar Denktaş, partisinin ekonomiye ilişkin önerilerini açıkladı.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Kıbrıs Web Tv’de katıldığı programda partisinin ekonomiyle ilişkin önerilerini anlatan Serdar Denktaş, öncelikle borcu borçla kapatma döneminin sona erdirilmesi gerektiğini vurguladı. Denktaş, “Merkez Bankası’nın elde ettiği kârın, doğrudan borca ödenmesi gerekiyor. Borç kapanana kadar yeni borçlar yapılmadan nasıl yol yürünmeli bunun formüllerini ortaya koyacağız” dedi.

“Bu, yeni vergi ve fonlar ekleyerek değil, mevcut vergi, harç ve fonların düşürülmesiyle olacak” diyen Denktaş “Katma Değer Vergisi üzerinden gelirlerimizi artıracağız. Yeter ki bu ülkenin iç piyasasında dolaşan para ülkemizin ekonomisine girsin. Geçmişte başardık, yine başaracağız.” diye konuştu.

Ülkeye sıcak para girişinin sağlanması gerektiğini savunan Denktaş, “Doha ve Dubai'nin kaybettiği güveni kullanarak ülkemizi transit ticaret merkezi, finans merkezi haline dönüştürmeyi sağlamalıyız. Ülkemiz pek çok açıdan buna uyundur.” dedi.

“Vergiler aşağı çekilecek”

Ülkedeki toplam vergi oranının yüzde 56 düzeyine ulaştığına belirten Denktaş, iş insanlarının bu oranı ödemekte zorlandığını belirterek, “Vergilerin makul seviyelere çekilmesi lazım. Hiç kimse kazandığı paranın yüzde 56’sını devlete bile olsa vermek istemez. Bu kadar yüksek vergi olmamalı ki, hem iş insanı zorlanmasın, hem de devlet vergisini kayıpsız toplasın.” dedi.

Emlak sektörü canlandırılacak

Emlak sektörüne ilişkin Denktaş, leasing sistemi olarak bilinen, toprağın devlete, üzerindeki mülkün sahibine ait olduğu sistemin acilen devreye alınması gerektiğini savundu. Adanın mimari dokusuna uygun şekilde emlak sektörünün yeniden canlandırılması gerektiğini belirten Denktaş, sektörü zora sokan uygulama ve yasaların yeniden düzenlenmesi gerektiğini ifade etti.

Stabil muhasebe birimine geçiş

“Stabil muhasebe birimi” sistemine geçilmesi gerektiğini savunan Denktaş, Türk lirasının euro karşısında değer kaybına karşı önlem alınması gerektiğini belirterek, “Euronun kaç lira olduğuna bağlı olacak şekilde TL kullanarak tüm gelir gider hesabı yapılacak. Devletin de vatandaşın da geliri gideri bu şekilde hesaplanacak. Dolayısıyla döviz artışının bize getirdiği etkileri 3 ayda ya da 6 ayda bir düzenlemek yerine günlük olarak zaten düzenlemiş olacağız.” dedi.

Bu düzenleme için öncelikle kamu maliyesindeki eksiklerin giderilmesi gerektiğini belirten Denktaş, bu düzenlemelerin ülkeyi enflasyondan ve hayat pahalılığından korkmayan bir ülke haline getireceğini savundu.

Denktaş ayrıca, iş kurmak isteyen genç girişimcilerden ilk beş yıl vergi alınmaması halinde bu gençlerin işlerini büyüterek ayakta kalmaları ve istihdam sağlamalarının kolaylaşacağını söyledi.