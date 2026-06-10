Çin, sineması ile Kıbrıs’a çıkarma yapıyor

Murat OBENLER

Birleşmiş Milletler Medeniyetler Arası Diyalog Günü ve Çin ile Kıbrıs arasındaki diplomatik ilişkilerin 55. yıl dönümünü kutlamak amacıyla, Çin'in Kıbrıs Büyükelçiliği, Çin Film İdaresi ve Kıbrıs Kültür Bakan Yardımcılığı, 10-15 Haziran tarihleri ​​arasında ortaklaşa “Kıbrıs'ta Çin Film Haftası” düzenleyecek.

Açılış Kıbrıslı Marios Joannou Elias'ın yönettiği The Sound of Shanghai filminin prömiyeri ile başlayacak

10 Haziran Çarşamba günü Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'nda resmi olarak açılacak Film Haftası’nda öğleden sonra, Çin animasyon filmi Boonie Bears: The Hidden Protector'ın gösterileceği özel bir gençlik gösterimi düzenlenecek. Akşam ise, siyasi, iş, akademik, kültürel ve sanatsal çevrelerden seçkin konukların yanı sıra diplomatik temsilciler ve Kıbrıs'taki Çin topluluğunun temsilcilerinin bir araya geleceği Kıbrıs'ta Çin Film Haftası Açılış Töreni gerçekleştirilecek. Aynı akşam, yetenekli Kıbrıslı sanatçı Marios Joannou Elias'ın yönettiği The Sound of Shanghai filminin prömiyeri de yapılacak. Film, müziği somut olmayan kültürel mirasla yaratıcı bir şekilde birleştirerek, Şanghay'ın şehir manzarasını sunarken Çin geleneği ve modernliğin bütünleşmesinin eşsiz cazibesini yansıtıyor.

Gösterimlerin ana mekanı Pantheon Sineması olacak

11 Haziran'da, Nicosia'daki Pantheon Tiyatrosu'nda "A Table for Two" filmi gösterilecek. Film, kentsel mutfak ve gençlerin yaşam öyküleri aracılığıyla, çağdaş Çin gençliğinin duygularını ve kişisel gelişimini sıcak bir şekilde tasvir ediyor.

12 Haziran'da Konfüçyus Enstitüsü organizasyonu ile Limasol’daki Kıbrıs Teknoloji Üniversitesi'nde (TEPAK) animasyon filmi "I Am What I Am" gösterilecek. Geleneksel Çin aslan dansı kültürünün arka planında geçen film, hayallerinin peşinden koşan sıradan gençlerin öyküsünü anlatıyor.

Aynı akşam, Hong Kong'un mizahını ve kentsel kültürünü sunan Kanton komedisi "Night King" de Pantheon Tiyatrosu'nda gösterilecek.

Yine Pantheon’da 13 Haziran Cumartesi akşamı yüksek teknolojili suç ve polis kovalamacası unsurlarını birleştiren, kolluk kuvvetleri ve suçlular arasında yoğun psikolojik savaşları konu alan aksiyon gerilim filmi "The Shadow's Edge" izleyicilerle buluşacak.

14 Haziran'da Pantheon Sineması’nda kuşaklar arası ilişkileri ve kadınların kişisel gelişimini mizah ve sıcaklıkla ele alan çağdaş drama "It's OK" gösterilecek.

Kapanışta K-Cineplex’te "Blades of the Guardians: Wind Rises in the Desert" gösterilecek

15 Haziran'da, Lefkoşa'daki K-Cineplex'te Kapanış Töreni düzenlenecek ve ardından Çin'in antik batı bölgelerinde geçen, dövüş sanatları, tarih ve macerayı harmanlayan aksiyon filmi "Blades of the Guardians: Wind Rises in the Desert"in gösterimi yapılacak.

Çin sinema sektörü temsilcileri, yönetmen ve oyuncuları da kapanış gecesine katılacak

Çin Film İdaresi, Çin film yapım ve dağıtım şirketlerinin temsilcileri ile katılımcı filmlerin yönetmenleri ve oyuncuları kapanış etkinliklerine katılacak ve izleyicilerle etkileşimde bulunacaklar.

Film Haftası boyunca gösterimlerin çoğu ücretsiz ve halka açık olacak, ancak sınırlı sayıda gösterim sadece davetiyeyle mümkün olacak. Tüm gece filmleri orijinal dillerinde, Yunanca ve İngilizce altyazılarla saat 20.30’da gösterilecek.