“Yanlışlık” adlı oyun 22. Kıbrıs Tiyatro Festivali’nde prömiyerini yaptı

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun “Yanlışlık” adlı oyunu dün akşam Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Girne Belediyesi ve Gazimağusa Belediyesi iş birliğinde düzenlenen 22. Kıbrıs Tiyatro Festivali kapsamında prömiyerini yaptı. Oyun, bu akşam LTB’de ikinci kez sahnelenecek.

LTB tarafından yapılan açıklamaya göre, Albert Camus’ün yazdığı, Ayberk Erkay’ın çevirdiği ve Nehir Demirel’in yönettiği “Yanlışlık” adlı oyunda Özgür Oktay, Gülsefa Dede, Nejdet Serkan Sadıkoğlu, Hatice Tezcan ve Barış Refikoğlu rol aldı.

Oyunda, dekor kostüm tasarımını Özlem Yetkili, ışık tasarımını Salih Kanatlı, müziğini Hüseyin Kırmızı, afiş tasarım ve fotoğraflarını Umut Ersoy, dekor, kostüm ve reji asistanlığını Ali Moda, ışık uygulamasını Fırat Çelik, müzik & efekt uygulamasını Mehmet Eseri, sahne amirliğini ise Mehmet Demir yapıyor.

Cumartesi ve pazartesi akşamı “Yolcu” adlı oyun sahnelenecek

Festival’de Nazım Hikmet’in yazdığı ve Rutkay Aziz’in yönettiği “Yolcu” oyunu ise cumartesi akşamı Mağusa KÜKOM ve pazartesi akşamı ise Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'de (YDÜ AKM) sahnelenecek.