Güneyde dış ticaret açığı ilk dört ayda arttı

Kıbrıs Cumhuriyeti’nde 2026 yılının ilk dört ayında ithalatın artması, ihracatın ise gerilemesi nedeniyle ticaret dengesi açığının yükseldiği bildirildi.

Kıbrıs Rum İstatistik Dairesi tarafından açıklanan ve Politis gazetesinin aktardığı verilere göre, 2025 yılının Ocak-Nisan döneminde 4,5 milyar euro olan toplam ithalat, 2026’nın aynı döneminde yüzde 4,8 artışla 4,7 milyar euroya çıktı.

Aynı dönemde ihracatın ise düşüş gösterdiği, 1,8 milyar euro seviyesinden yüzde 9,3 azalışla 1,6 milyar euroya gerilediği kaydedildi.

Verilere göre, 2025 yılının ilk dört ayında 2,7 milyar euro olan ticaret dengesi açığı, 2026’nın aynı döneminde 3,1 milyar euroya yükseldi.

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