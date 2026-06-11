Piyanist Hasan Minalay yarı finalde
Piyanist Hasan Minalay, İspanya'da gerçekleşecek IX. Uluslararası "City of Vigo" Piyano Yarışmasında (Maurizio Pollini Edition) yarı finale yükseldi.
A+A-
Piyanist Hasan Minalay, İspanya'da gerçekleşecek IX. Uluslararası "City of Vigo" Piyano Yarışmasında (Maurizio Pollini Edition) yarı finale yükseldi.
Ön eleme sürecini geçen Minalay, dünyanın farklı ülkelerinden seçilen genç piyanistlerle birlikte 5-6 Ağustos 2026 tarihlerinde düzenlenecek yarı finalde sahne alacak.
Bu haber toplam 302 defa okunmuştur
Etiketler : Hasan Miralay