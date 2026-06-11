Bengihan: “Adaletin tecelli ettiği yerde personel yetersizliği yaşanıyor”

KTAMS, KAMUSEN ve KAMU-İŞ, mahkemelerde yaşanan sorunlara dikkat çekmek amacıyla Lefkoşa Kaza Mahkemesi Mukayyitliği önünde basın açıklaması yaptı.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, mahkemelerdeki personel eksikliğinin ciddi boyutlara ulaştığını söyledi.

Bengihan, amaçlarının mahkemelerde yaşanan personel eksikliğine dikkat çekmek olduğunu belirterek, ülkede son dönemde artan suç ve suçlu sayısına karşı adaletin sağlanacağı yerin mahkemeler olduğunu ifade etti.

“Mahkemeler sığındığımız limandır”

“Ülkemizde artan suçlu ve suç sayısına cevap verecek olan ve adaleti sağlayacak olan yer mahkemelerimizdir, sığındığımız limandır” diyen Bengihan, adalet hizmetlerinin daha iyi ve hızlı verilebilmesi için gerekli koşulların sağlanmasının elzem olduğunu kaydetti.

“Personel sayısı aynı oranda artırılmadı”

Yüksek Mahkeme binasının taşınması ve yeni yargıçlar ile savcıların göreve başlamasının ardından iş yükünün arttığını belirten Bengihan, buna rağmen mübaşir, odacı ve stenograf sayısının aynı oranda artırılmadığını söyledi.

Bengihan, “Zaten var olan duruma göre yetersiz olan sayı şu an bir o kadar daha içinden çıkılmaz hal almıştır” ifadelerini kullandı.