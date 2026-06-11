Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Çukurovalılar Derneği’ni ziyaret etti. Ziyarette İncirli’ye Sivil Toplum Örgütleri ile İlişkiler Sekreteri Filiz Besim eşlik etti. Çukurovalılar Dayanışma Derneği Başkanı Sabahattin Kurt ve dernek üyeleri de hazır bulundu. Ziyarette, ülkenin güncel sorunları, ekonomik sıkıntılar ve kamu hizmetlerinde yaşanan aksaklıklar ele alındı. Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı görüşmede, toplumsal dayanışmanın ve farklı kültürlerin bir arada yaşama iradesinin önemi de vurgulandı.

Görüşmede değerlendirmelerde bulunan Sıla Usar İncirli, halkın hayat pahalılığı, sağlık, eğitim ve gelecek kaygılarıyla karşı karşıya olduğunu belirterek toplumun değişim istediğini ve CTP’nin bu değişimi gerçekleştirecek hazırlığa ve iradeye sahip olduğunu vurguladı. Ülkedeki ekonomik sorunlara da değinen İncirli, “Halkın, kamu hizmetlerine ulaşmaktaki sıkıntılarını çözeceğiz” dedi ve üretimi destekleyen, vergi adaletini sağlayan ve kamu kaynaklarını doğru kullanan bir anlayışı hayata geçireceklerini belirtti. Gençlerin kendi ülkelerinde gelecek kurabilecekleri bir düzen yaratmanın öncelikleri arasında olduğunun altını çizdi.