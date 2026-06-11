306 uyuşturucu içerikli hapla yakalanmıştı, 4 yıl hapse mahkûm edildi

Ercan Havalimanı’ndan ülkeye giriş yaparken valizinde yüzlerce uyuşturucu içerikli hap bulunan Ramın Esmaeilzade hakkındaki dava karara bağlandı. Valizinde ve evinde toplam 306 hap bulunan sanık, 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ercan Havalimanı’nda meydana gelen “uyuşturucu madde ithal ve tasarrufu” suçundan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Ramın Esmaeilzade hakkındaki karar açıklandı.

Füsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Gülay Uğur’dan oluşan mahkeme heyeti adına kararı okuyan Başkan Cemaller, sanığın 3 Ocak 2026 tarihinde saat 08.30 sıralarında Ercan Havalimanı’na yolcu olarak giriş yaptığı sırada beraberindeki valizde yapılan aramada 259 adet hap bulunduğunu söyledi.

Cemaller, sanığın suçüstü tutuklandığını, aynı gün ikametgahında yapılan aramada ise 47 adet daha hap bulunduğunu belirtti.

“Uyuşturucu bağımlılığından kurtulmak için kullandığını söyledi”

Kararda, sanığın ifadesinde hapların yeşil reçeteye tabi ilaçlar olduğunu, uyuşturucu bağımlılığından kurtulmak amacıyla kullandığını ve ilaçları İran’dan getirdiğini söylediği aktarıldı.

Başkan Cemaller, hapların analize gönderildiğini, yapılan incelemede hapların toplam 23 gram metamfetamin ve 49 gram metadon türü uyuşturucu madde içerdiğinin tespit edildiğini belirtti.

“Caydırıcı ceza verilmesi gerekiyor”

Uyuşturucu suçlarının ciddi ve yaygın suçlar arasında yer aldığını vurgulayan Cemaller, bu tür suçların toplumun sağlık ve mutluluğunu tehdit ettiğini ifade etti.

Ele geçirilen uyuşturucuların en tehlikeli türler arasında bulunduğunu ve miktarın da azımsanmayacak düzeyde olduğunu kaydeden Cemaller, kamu yararı gözetilerek etkin ve caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini belirtti.

Mahkeme, tüm olgular ışığında Ramın Esmaeilzade’yi 4 yıl hapis cezasına mahkûm etti.