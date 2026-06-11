İki Toplumlu Sinema İş Birliğine Stelios Desteği

Murat OBENLER

Kıbrıslı Türk sinemacı Ömer Evre ile Kıbrıslı Rum yapımcı ve yönetmen Georgios Anagiotos, yıllardır sürdürdükleri ortak sinema çalışmalarıyla iki toplum arasında kültürel bağların güçlenmesine katkı sağlamaya devam ediyor. Birlikte ürettikleri projeler birçok ülkede izleyiciyle buluşurken, sinemanın birleştirici gücünü uluslararası platformlarda temsil etme fırsatı yakaladılar. Evre ve Anagiotos, Kıbrıs'ta iki toplumlu iş birliğini desteklemek amacıyla her yıl düzenlenen ve ortak çalışmalar yürüten kişi ve kuruluşları teşvik eden Stelios Bicommunal Awards kapsamında ödüle layık görüldü. Stelios Philanthropic Foundation tarafından verilen bu ödüller, yıllardır Kıbrıs'ta iki toplumun birlikte ürettiği projelerin büyümesine katkı sağlayarak barış, iş birliği ve ortak üretim kültürünü destekliyor.



“Bu ödül geleceğe yönelik önemli bir motivasyon kaynağı”

Ödülün ardından açıklama yapan Ömer Evre ve Georgios Anagiotos, aldıkları desteğin kendileri için yalnızca bir ödül değil, aynı zamanda geleceğe yönelik önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu belirtti. İkili, ödül süreci sayesinde birçok yeni bağlantı kurma ve uluslararası çevrelerle tanışma fırsatı bulduklarını, bunun da daha büyük ve daha iddialı ortak yapımlar için yeni kapılar açtığını ifade etti.



“Yeni projemizi geliştirme aşamasında bu ödül çok önemli”

Yıllardır birlikte üretim yapan iki sinemacı, hâlihazırda yeni projelerinin geliştirme çalışmalarına başladıklarını ve bu ödülün söz konusu projelerin hayata geçirilmesinde önemli bir katkı sağlayacağını vurguladı. Evre ve Anagiotos, Kıbrıs'ın ortak hikâyelerini uluslararası izleyicilerle buluşturmaya devam edeceklerini belirtti.



“Stelios Vakfı’nın girişimleri ortak üretimi teşvik etmesi ve yeni iş birliklerine zemin hazırlaması açısından büyük değer taşıyor”

İkili ayrıca, Kıbrıs'ta iki toplumlu iş birliğini güçlendirmek için uzun yıllardır önemli katkılar sunan Stelios Haji-Ioannou'ya ve Stelios Philanthropic Foundation'a teşekkür ederek, bu tür girişimlerin ortak üretimi teşvik etmesi ve yeni iş birliklerine zemin hazırlaması açısından büyük değer taşıdığını ifade etti.