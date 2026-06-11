Aldatma iddiasıyla başlayan kavgaya eski eş de karıştı

Hamitköy’de eşi M.U.’nun O.E. ile görüştüğünü iddia eden U.D., iddiaya göre ikiliyi boş bir arazide karşılıklı sarılırken görünce kavga çıkardı. İki erkek arasındaki kavga sürerken, O.E.’nin eski eşi M.K., aracıyla eski eşine çarptığı iddiasıyla tutuklandı.

Olay sonucu yaralanan O.E.’nin göz kemiğinin orta duvarının kırıldığı belirtilirken, üç zanlı mahkemeye çıkarıldı.

Hamitköy’de aldatma iddiası nedeniyle çıkan kavgada bir kişi göz kemiğinin orta duvarının kırılması sonucu yaralandı. Olayla ilgili tutuklanan üç zanlı mahkemeye çıkarılırken, zanlılardan biri eşini başka bir erkekle sarılırken gördüğünü öne sürdü.

Lefkoşa’da Hamitköy’de meydana gelen olayla ilgili tutuklanan M.K., U.D. ve O.E. mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran Polis Memuru İpek Üzüm, 10 Haziran 2026 tarihinde saat 23.00 sıralarında Hamitköy’de Atatürk Caddesi üzerinde bulunan boş bir arazi içerisinde U.D.’nin, eşi M.U. ile buluşup görüştüğü gerekçesiyle O.E. ile kavga ettiğini söyledi.

Polis, her iki zanlının birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine elleri ve ayaklarıyla vurduğunu, ardından makul mazeretleri olmaksızın yüksek sesle bağırıp rahatsızlık yarattıklarını ve uygunsuz tavır ve harekette bulunduklarını belirtti.

Polis, zanlı M.K.’nin ise eski eşi O.E.’nin M.U. ile buluştuğu gerekçesiyle çıkan kavga sırasında kullandığı araçla O.E.’ye kasten çarptığını, olay sonucu O.E.’nin göz kemiğinin orta duvarının kırıldığını söyledi.

“Namusum için kavga ettim”

Polis, olayın ardından üç zanlının da tutuklandığını belirterek, soruşturmanın devam ettiğini, olayı gören iki tanığın ifadesinin alındığını, kamera görüntülerinin inceleneceğini ve başka ifadeler alınacağını kaydetti. Polis, zanlıların soruşturma kapsamında bir gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı U.D. ise, “Namusum için kavga ettim. Karımı ve adamı aracın yanında birbirlerine sarılırken yakaladım. Karıma vurmadım” dedi.

Yargıç Şevket Gazi, zanlıların soruşturma kapsamında bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.