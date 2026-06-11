Mandella, Dördüncü mağazasını Mağusa’da açıyor

Kuzey Kıbrıs'ta faaliyet gösteren ev, bahçe ve yaşam ürünleri markası Mandella, Mağusa'da yeni mağazasını hizmete açmaya hazırlanıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, markanın Kuzey Kıbrıs'taki dördüncü mağazası, 13 Haziran Cumartesi günü saat 16.00'da düzenlenecek etkinlikle açılacak. Açılışa iş dünyası temsilcileri, iş ortakları ve davetlilerin katılması bekleniyor.

Mandella, ev, bahçe ve yaşam alanlarına yönelik çeşitli ürün gruplarını tüketicilerle buluşturuyor. Markanın temelleri, 2005 yılında Gaziantep'te kurulan Sönmez Plastik'in üretim faaliyetlerine dayanıyor. Şirket, Kuzey Kıbrıs pazarındaki faaliyetlerine ise 2020 yılında başladı.

Açıklamada, markanın faaliyetlerini Mandella Extra, Mandella Outlet, Mandella Cash & Carry, Mandella Design ve Mandella Online olmak üzere farklı satış ve hizmet formatlarıyla sürdürdüğü belirtildi.

Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini Sesilia Değirmencioğlu'nun yürüttüğü şirket, Gazimağusa'daki yeni mağazanın açılmasıyla birlikte Kuzey Kıbrıs'taki mağaza sayısını dörde çıkarmış olacak.