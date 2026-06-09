Ülfet Beach Club yaz sezonunu OMNYA konseriyle açtı

Girne’de faaliyet gösteren Ülfet Beach Club, 2026 yaz sezonunu düzenlediği açılış etkinliğiyle karşıladı. Etkinlik kapsamında elektronik müzik sanatçısı OMNYA sahne aldı.

İşletmeden yapılan açıklamaya göre, gün boyu devam eden organizasyonda katılımcılar deniz, güneş ve müzik eşliğinde vakit geçirdi. Etkinlikte ayrıca tesisin yeni sezon için yapılan düzenlemeleri de tanıtıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ülfet Beach Club kurucularından Mehmet Yücel, yeni sezona hazırlıklarını tamamladıklarını belirterek, misafirlerine kaliteli hizmet sunmayı hedeflediklerini ifade etti.

İşletme Müdürü Okan Tevi ise tesis bünyesinde çeşitli yenileme çalışmalarının gerçekleştirildiğini kaydetti. Tevi, yeni yüzme havuzu, dinlenme alanları ve çevre düzenlemeleriyle birlikte tesisin yeni sezona hazır hale getirildiğini söyledi.

Tevi ayrıca sezon boyunca çeşitli etkinlikler ve gastronomi organizasyonları düzenlemeyi planladıklarını belirtti.

Haziran ayı boyunca uluslararası ve yerel sanatçıların sahne almasının planlandığı Ülfet Beach Club’da, yaz sezonu etkinliklerinin devam edeceği bildirildi.