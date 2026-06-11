Kırok eğitimde fırsat eşitliğini, Amcaoğlu biyolojik çeşitliliğin korunmasını gündeme taşıdı

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’ni temsilen, Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilen Avrupa Konseyi Governance Committee (Yönetişim Komitesi) toplantılarına Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok ile Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu katıldı.

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden yerel ve bölgesel yönetim temsilcilerinin yer aldığı toplantılarda eğitim, çevre, sürdürülebilir kalkınma ve biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik politikalar ele alındı.

Kırok eğitimde geri kalmanın önlenmesine dikkat çekti

Toplantılarda Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok’un gündeminde eğitimde geri kalmanın önlenmesi ve okul devamsızlığıyla mücadelede yerel yönetimlerin üstlenebileceği roller yer aldı.

Kırok, okul devamsızlığının yalnızca eğitim sistemini ilgilendiren bir konu olmadığını, sosyal destek, sağlık, ulaşım ve ekonomik koşullarla doğrudan bağlantılı bulunduğunu vurguladı.

Görüşmelerde, yerel yönetimlerin okullar ve aileler arasında köprü görevi üstlenmesi, erken uyarı sistemleri oluşturulması, risk altındaki öğrencilerin erken tespit edilmesi, ailelere yönelik destek programlarının geliştirilmesi ve gençlerin eğitim hayatına daha güçlü katılımının sağlanmasına yönelik uygulamalar değerlendirildi.

Toplantılarda ayrıca okul-aile-toplum iş birliğinin güçlendirilmesi, gençlik meclislerinin oluşturulması, psikolojik destek hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve eğitimde fırsat eşitliğini artıracak kapsayıcı politikalar üzerinde duruldu.

Amcaoğlu biyolojik çeşitliliğin korunmasını gündeme taşıdı

Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu ise yerel ve bölgesel yönetimlerin biyolojik çeşitliliğin korunması ve geliştirilmesine yönelik üstlenebileceği sorumlulukları ele aldı.

Toplantılarda doğal yaşam alanlarının korunması, kentlerde yeşil altyapının geliştirilmesi, sürdürülebilir şehir planlaması, yerel bitki türlerinin teşvik edilmesi, su kaynaklarının korunması ve iklim değişikliğine uyum politikaları değerlendirildi.

Ayrıca çevre dostu tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması, biyolojik çeşitlilik envanterlerinin oluşturulması ve toplumun çevre konusunda bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar da gündeme geldi.

Yerel yönetimlerin geleceği değerlendirildi

Paris'teki temaslarda yerel yönetimlerin yalnızca bugünün ihtiyaçlarına değil, geleceğin sorumluluklarına da cevap verebilmesi gerektiği vurgulandı.

Kırok ve Amcaoğlu, Avrupa’daki iyi uygulamaları yakından takip etmeye, yeni iş birlikleri geliştirmeye, bilgi ve deneyim paylaşımını artırmaya ve elde edilen kazanımları yerel yönetim çalışmalarına yansıtmaya devam edeceklerini ifade etti.