“Sigortadaki plakayı değişip KKTC’ye geçmeye çalıştı”

Resmi Evrak Sahteleme, Sahtelenmiş Resmi Evrağı Tedavüle Sürme suçlarından tutuklanan zanlı S.P. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Süleyman Açıkada, zanlının 10 Ağustos 2022 tarihinde saat 22.00 raddelerinde Lefkoşa Kermiya geçiş noktasına Kıbrıs Cumhuriyeti’nden KKTC' ye geçmek için yönetimindeki KXC 555 plakalı aracı ile geldiğini ve resmi evrak olan Capital Sigortaya ait poliçe üzerinde KXC 555 numaralı araç plakası yazılı olmamasına rağmen poliçeyi fotokopi çekip üzerine KXC 555 yazılı plaka numarasını ve markasını ekleyerek sahtelediğini ve görevli memura verip tedavüle sürdüğünü aktardı.

Polis, söz konusu evrakın emare olarak alındığını ve zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti.

Polis, akabinde bahse konu sigorta poliçesi üzerinde yapılan araştırmada konu sigortanın yine adı edilene ait olduğu ancak KXK 8 plakalı başka bir aracına ait olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Polis, bu aşamada zanlının aleyhinde yürütülen tahkikatın tamamlandığını belirterek, zanlının davalarında hazır bulunabilmesi için teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 2 gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması ve 50 bin TL nakit teminata yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.