Sigara izmaritini söndürmedi, yangın çıktı

Polis, dün saat 14.00 sıralarında, Bostancı’da ağıllar bölgesinde, M.O.’nun (E-45), iş yaptığı sırada içmekte olduğu sigaranın izmaritini tamamen söndürmeyi ihmal ederek balyaların üzerine atması sonucu yangın çıktığını bildirdi.

Yangının İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğü ve yangın sonucu bir şahsa ait 15 rulo balyanın yanarak zarar meydana geldiği belirtildi.

M.O. aleyhinde yasal işlem başlatıldı.