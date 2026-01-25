Siddiga Erdemlier’in ölüm sebebi ‘kalp krizi’

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün Lefkoşa’da Lefkoşa’da kalmakta olduğu ikametgah içerisinde yaşamını yitirmiş şekilde bulunan Siddiga Erdemlier’in (K-63) yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp hastalığı, kalp krizi, dolaşım ve solunum yetmezliği” olduğu tespit edildi.

Soruşturma devam ediyor.