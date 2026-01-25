Siddiga Erdemlier’in ölüm sebebi ‘kalp krizi’
Polis, Lefkoşa’da ikamet eden ve dün kaldığı evde hayatını kaybeden 63 yaşındaki Siddiga Erdemlier’in ölüm sebebinin, “kalp hastalığı, kalp krizi, dolaşım ve solunum yetmezliği” olduğunun tespit edildiğini duyurdu.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün Lefkoşa’da Lefkoşa’da kalmakta olduğu ikametgah içerisinde yaşamını yitirmiş şekilde bulunan Siddiga Erdemlier’in (K-63) yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp hastalığı, kalp krizi, dolaşım ve solunum yetmezliği” olduğu tespit edildi.
Soruşturma devam ediyor.
Etiketler : kalp krizi, ölüm sebebi, Siddiga Erdemlier