“Shifting Shores” projesi Mağusa’da düzenlenen etkinlikle tamamlandı

Hafıza, yerinden edilme ve kamusal alan temalarını ele alan “Shifting Shores” projesi, cumartesi günü Mağusa’da düzenlenen etkinlikle tamamlandı.

Projeden yapılan açıklamaya göre, Mağusa Suriçi Derneği’nde düzenlenen ve proje çıktılarının katılımcılarla paylaşılıp temalar üzerine tartışıldığı etkinlik açılış konuşmasıyla başladı. Ardından araştırmacı Okcan Yıldırımtürk, Osmanlı dönemi Mağusa’sında sürgün ve mekân politikaları üzerine bir sunum yaptı.

Etkinlik, Alanya’da düzenlenen misafir sanatçı programına katılan Miriam Gatt’ın burada geliştirdiği “(un)spelling” başlıklı çalıştayıyla devam etti. Son bölümde ise sanatçı İnal Bilsel’in çocukluk anılarından yola çıkarak oluşturduğu ve katılımcılara kenti hafıza ve göç hikâyeleri üzerinden deneyimleme imkânı sunan “Hijacked Memory” başlıklı ses haritası yürüyüşü gerçekleştirildi.

Etkinlikte ayrıca Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs’tan sanatçıların katılımıyla Alanya’da gerçekleştirilen sanatçı rezidansı sırasında hazırlanan proje çıktılarından “Shifting Shores” adlı yayının lansmanı da yapıldı.

Açıklamada, proje kapsamında beş değişim atölyesi düzenlendiği; bu atölyelerde katılımcıların sözlü tarih, ses haritalama, sanat yayımcılığı ve katılımcı araştırma yöntemleriyle tanıştığı kaydedildi.

Projenin bir diğer çıktısı olan yeni ses haritasının ise, 21 Mart’ta Maribor’da tanıtılacağı belirtildi.