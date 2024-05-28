“Shakespeare'in Hayaleti” Mersin'de sahnelendi

Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu'nun sahneye koyduğu "Shakespeare'in Hayaleti" oyunu, Mersin Mezitli Belediyesi Kültür Merkezi’nde sahnelendi.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre Ufuk Aydoğan'ın yazdığı, yönetmenliğini Batuhan Oruç'un yaptığı oyunun oyuncu kadrosunda Ömer Dündar, Ufuk Aydoğan ve Fatima Saatova yer aldı. Işık tasarımını Mehmet Saygıer'in yaptığı oyunda dekor tasarımı Cem Taşlıovalı'ya ait.

Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu ekibi ayrıca KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli'ye nezaket ziyaretinde bulundu. Görüşmede, ev sahipliği ve destekleri için Mendeli’ye teşekkür edildi.