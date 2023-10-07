Sevimli Kukla İde ile temizlik üzerine sohbet etme keyfi

Murat OBENLER

"İde ile temizlik günü" adlı kukla tiyatrosu 7 Ekim Cumartesi günü prömiyerini Rüstem Kitabevi’nde yaptı. Şaziye Konaç'in yazıp yönettiği, Gülsefa Dede ve Erdoğan Kavaz'ın rol aldığı, Asya Kazafanalı’nın kuklaları tasarladığı kukla oyununda 5 yaş üzeri çocuklar iki seansta da Rüstem’in girişindeki salonu doldururken bölgeden geçen turistler de oyunu merak ederek kısım kısım izlediler. Çocukların korkuları ve onlarla başa çıkmanın yolları üzerine ilerleyen komik oyunda çocuklar hem eğleniyor hem de interaktif devam eden oyun sayesinde öğreniyorlar.



Cumartesi çocuklar için ideal bir etkinlik

Oyuna rezervasyon için Şaziye Konaç’a mesaj gönderebilir ya da 0533 864 73 90 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz. Oyun her Cumartesi saat 11.00 ve 12.00 olmak üzere iki farklı seansı olacak. Oyun öncesi ve sonrası aileler çocuklar için Rüstem’in cafesinden de faydalanabilecekler.