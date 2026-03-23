“Sermayemizi 100 milyonun üzerine çıkarıyoruz”

Berivan BABAHAN

Dağlı Sigorta Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Ersan Dağlı, aile şirketlerinin babaları Merhum Mustafa Dağlı tarafından 1967 yılında Sigorta acenteliği olarak kurulduğunu ifade etti. Abisi Ufuk Dağlı’nın 1981 yılında Türkiye’de Bankacılık ve Sigortacılık eğitimini tamamlamasının ardından şirkette görevine başladığını söyleyen iş insanı, 1989 yılına kadar acentelik olarak sürdürdükleri faaliyetlerini kendisinin hikâyeye dahil olması ile beraber yeni bir vizyonla yola devam ettiklerini anlattı. Dağlı, henüz 20’li yaşlarda “Sadece Gazimağusa bölgesi değil, tüm Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti acenteliğini almak istiyorum” diyerek, Türkiye’de sigorta sektörünün önemli isimleriyle yaptığı görüşmeler sonucunda Başak Sigorta A.Ş’nin KKTC şubeliğini açtığını söyledi. Şube müdürlüğüne getirildikten sonra hedefinin her zaman yerel bir sigorta şirketi kurmak olduğunu dile getiren Dağlı, 1 Eylül 2001’de ailesinin de desteği ile Dağlı Sigorta Şirketini kurduklarını, ailesi ve yönetim kurulu tarafından Yönetim Kurulu Başkanı olarak atandığını ifade etti. Dağlı Sigorta olarak ülkenin dört bölgesinde şubelerinin bulunduğunu belirten iş insanı, ayrıca Albank ve Novabank ile iş ortaklığı yaptıklarını belirtti. Ersan Dağlı, merhum babalarının ardından abisi ile beraber ikinci nesil olarak devam ettirdikleri aile şirketlerini çocuklarının da görevlerine başlamaları ile birlikte üçünü nesil şirket olarak yola devam ettiklerini de sözlerine ekledi.

“Benim hikâyem Güneş Sigorta Acenteliğini sonlandırıp Başak Sigorta A.Ş’nin K.K.T.C acenteliğini alarak başladı”

Dağlı Sigorta Limited Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Ersan Dağlı, şirketlerinin kuruluş hikâyesinin 1967 yılına dayandığını ifade ederek, babası Merhum Mustafa Dağlı’nın İskele Karpaz ve Mağusa bölgelerinde sigorta acenteliği açarak sektöre girdiğini ifade etti. Dağlı, o yıllarda sigorta acentelerinin sayısının çok az olduğunu söyleyerek, 1981 yılına kadar babasının Güneş Sigorta A.Ş ‘nin Mağusa bölge acenteliğini yürüttüğünü belirtti. Abisi Ufuk Dağlı’nın da Türkiye’de Bankacılık ve Sigortacılık eğitimini aldıktan sonra 1981 yılında hikâyeye dahil olduğunu ifade eden iş insanı, 1989 yılına kadar Güneş Sigorta Acentesi olarak şirketi babası ve abisinin beraber çalıştırdıklarını söyledi. Ersan Dağlı, kendisinin şirkete dahil oluş hikâyesini ise “1989 yılında aile şirketine dahil oldum ve yenilikçi fikirlerim ile şirketimize katkı koymak istedim. Sadece Gazimağusa bölgesi değil, tüm Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti acenteliğini almak istiyorum diyerek, Türkiye’de sigorta sektörünün önemli isimleri ile temaslarda bulundum. Benim hikâyem de 1989 yılında Güneş Sigorta Acenteliğini sonlandırıp, Türkiye’de bulunan Ziraat Bankası’nın o dönemki iştiraki Başak Sigorta A.Ş’nin K.K.T.C acenteliğini alarak başladı.” Sözleriyle anlattı. Aile şirketine girmenin yanında o dönem girişimleri sonucunda tüm K.K.T.C bayiliğini aldığında 21 yaşında olduğunun altını çizen iş insanı, “Bu vesile ile gençlere de sesleniyorum, 20’li yaşlarda bir ışık görülebileceğini ve o ışığın peşinden koşmanın mümkün olduğunu kendi iş hayatımdaki hikâyemde net olarak görüyorum ve ailemin de desteğiyle bunu başarmış bir girişimci olarak söylüyorum” ifadelerini kullandı. Tecrübeli iş insanı, o yıllarda çok genç olmasına rağmen Türkiye’nin ileri gelen birçok firması ile görüşme sağlayabildiğine ve kendini ifade etmeyi başardığını vurgulayarak, Başak Sigorta A.Ş ile sözleşme imzaladığına dikkat çekti. Varılan antlaşma ile beraber aile şirketinin ikinci nesli olarak bu vizyonu ortaya koyduğunu ifade eden Dağlı, 1990 yılından itibaren tüm ada genelinde hizmet vermeye başladıklarını belirtti. Dağlı, o yıllarda tüm bölgelere verdikleri hizmetler ile sektörde ilk sıralara isimlerini yazdırmayı başardıklarının altını çizdi.

“Yerel sigorta şirketlerinin kurulmasına öncülük edenlerin içerisinde yer aldım”

İş insanı, 1996 yılında yerel sigorta şirketleri ile ilgili yasa tasarısı düzenlendiğini ifade ederek; “Merhum Salih Coşar o dönem Ekonomi ve Maliye Bakanıydı ve bize en büyük katkıyı yapanların başında gelir. 1993-94 yıllarında Salih Bey bir vizyonla K.K.T.C’de yerel sigorta sektörü oluşmasına imkân veren bir yasa hazırladı. O dönemlerde Başbakan da Dr. Derviş Eroğlu’ydu kendisine sağlığında iyi sıhhatler diliyorum. Bu hazırlanma sürecinde yerel şirketlerin kuruluşunda ben de Asbaşkan olarak yer aldım ve sayısız toplantılara katıldım, meclisteki toplantılara da katılarak 39/93 sayılı yasa ile yerel sigorta şirketlerinin kurulmasına öncülük edenlerin içerisinde yer aldım ve 1 Ocak 1996 tarihinde yürürlüğe girdi. Yürürlüğe giren yasanın detaylarında ise K.K.T.C’de 1996 yılı öncesindeki çalışma şekillerinde hukuki şartlar ortadan kalkarak ya Türkiye’de bulunan bir sigorta şirketinin şubesi açılacak ve şubenin çatısı altında acentelik verilecek, aynı zamanda yerel sigorta kuruluşunda hukuki bir yasal alt yapı kuruldu ve ülkemizde ilk yerel sigorta şirketi 1995 yılında faaliyetine başladı.” Sözlerine yer verdi. Dağlı, ülkemizde faaliyete giren ilk yerel sigorta şirketinin Kıbrıs Sigorta olduğunu da ifade etti. Kendilerinin o dönemde düzenlenen yasa ile beraber Başak Sigorta A.Ş’nin Şube Müdürlüğüne dönüştüğünü ifade eden Dağlı, 1 Ocak 1996 yılında Başak Sigorta A.Ş Yönetim Kurulu tarafından K.K.T.C Şube Müdürü olarak atandığını belirtti. İş insanı, bu atamadan sonra Lefkoşa’da Şube Müdürlüğü kurduklarını ve Mağusa’da ve diğer bölgelerde acenteliklerinin devam ettiğini ifade etti. Şube müdürlüğüne getirildikten sonra hedefinin her zaman yerel bir sigorta şirketi kurmak olduğunu dile getiren Dağlı, beş yıl süren müdürlüğün ardından aile şirketine geçişini şu sözlerle anlattı; “2001 yılı Ağustos ayında ailem ile konuştum ve bu çalışma kadrosu, ailemle beraber bir yerel sigorta şirketi kurmak istiyorum dedim. Yasanın tüm mevzuatlarını inceledik ve 1 Eylül 2001’de K.K.T.C’de yerel şirketimiz olan Dağlı Sigorta Şirketini kurduk ve ben ailem ve yönetimim tarafından Yönetim Kurulu Başkanı olarak atandım. Dağlı Sigorta’nın ikinci nesli ve benim hikâyem de 2001 yılında başlamış oldu.”

“Sermayemizi 100 Milyon TL’nin üzerine çıkarıyoruz”

Dağlı Sigorta Şirketi olarak 25 yıl önce kurulduklarını ifade eden Ersan Dağlı, kurdukları teknoloji alt yapıları sayesinde yerel sigorta şirketleri arasında ilk On’da yer aldıklarının altını

çizdi. Deneyimli iş insanı, sektörün en çok vergi veren üçüncü şirket olarak yer aldıklarını vurgulayarak, “Bu da aile için bir onur vesilesidir” dedi. Ayrıca şirketlerine çağdaş ve yenilikçi uygulamalar getirdiklerini dile getiren Dağlı, aynı zamanda hedeflerinin kâr odaklı ve sermaye gücünü oluşturan birikimi sağlayacak mali yapıyı organize etmek olduğunu, bunun da başarılı bir şekilde yürütüldüğünü de belirtti. Dağlı, şirketin 2026 yılı içerisinde sermayesini yükseltileceğini ifade ederek, “Takriben birkaç hafta içerisinde sermayemizi 100 Milyon TL’nin üzerine çıkarıyoruz ve sektörde en iyi sermayeye sahip şirketlerinden bir tanesi olma yönünde ilerliyoruz” sözlerine yer verdi. Dağlı Sigorta olarak ülkenin dört bölgesinde şubelerinin bulunduğunu belirten iş insanı, Girne, Mağusa, Lefkoşa ve Yeni İskele olarak sıralarken, sadece İskele’de dört şubelerinin bulunduğunun altını çizdi. Dağlı, Albank ve Novabank ile iş ortaklığı yaptıklarını ifade ederek, “Orada Dağlı Bayrağını temsil ettiriyoruz” dedi.

“Çok zengin bir portföye sahibiz”

Dağlı Sigorta olarak zengin bir portföye sahip olduklarını ifade eden Ersan Dağlı, sigortacılık sektöründe birçok alanda faaliyet gösterdiklerini belirterek, “Çok sağlıklı bir portföyümüz var. Yangın branşında faaliyet gösteriyoruz, araç sigortası, nakliyat firmaları, tekne sigortaları, mühendislik sigortaları, sorumluluk sigortaları, konut-işyeri sigortaları ve ek olarak acil sağlık sigortası ve bankalarda kredi sigortası (ecel ile teminat kapsamında) yapıyoruz” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “Sigortacılığın vitrini hasardır” diyen iş insanı, hasar departmanı ile iftihar ettiğini dile getirerek, poliçede yazan tutar ve teminatları kapsamında yapılan ödemelerde sektörde çok iddialı olduklarının altını çizdi. Ersan Dağlı, şirketinin her alanda olduğu gibi hasar ödemede en iyiler arasında olduğunu vurgulayarak, “Dağlı Sigorta bir sözleşmenin unsurları içerisinde sigorta bedeli üst limitine kadar ve verilen teminatlar kapsamında en hızlı hasar ödeyen şirketlerle rekabet halindeyim ve sadece en iyi olmayı ve en hızlı hasarı ödeyen olmayı hedefliyorum” dedi. Hasar ödemeleri konusuna açıklık getiren Dağlı, sadece araç ve trafik kazaları değil, ev-işyeri, nakliye gibi sigorta yapılan her kalemde, hasar gören her noktayı eksperin en kısa sürede tespit etmesini sağlayarak, sözleşme ve teminatlar kapsamında aynı özen ve titizlikle çalıştıklarının da altını çizdi. İş insanı, sigortalılara da seslenerek sigorta yapılacak olan rizikolarını, mallarını hakiki değerleri üzerinden işleme koymalarını ve karşılıklı olarak poliçelerin mutlaka imzalanması gerektiğini ifade etti.

“Üçüncü nesil olarak çocuklarımız da görevlerine başladı”

Ersan Dağlı, merhum babalarının ardından abisi ile beraber ikinci nesil olarak devam ettirdikleri aile şirketlerini çocuklarının da görevlerine başlamaları ile birlikte üçünü nesil şirket olarak yola devam ettiklerini dile getirdi. Dağlı, kendisi ve abisinin çocuklarının aldıkları eğitimler akabinde şirketin hukuk, işletme yönetimi ve iletişim alanında çalışmalarına başladıklarını ve bu üç departmanda da çok güçlü durumda olduklarının altını çizdi. Üçüncü neslin şirket pozisyonlarını ve alanlarında elde ettikleri başarılardan gururla bahseden iş insanı, “Kızım Avukat Nehir Dağlı Yönetim Kurulu Üyesi ve şirketimizin yetkili hukuk danışmanı olarak görevinin başında ayrıca, sigortacılık faaliyetlerimizde bizlere destek veriyor. Kardeşim Ufuk Dağlı’nın iki kızından biri işletme yönetimi mezunu ve uzun süredir yönetim kurulu üyemiz ve şirketimizde faaliyet gösteriyor. Şirketimizin iletişim alanında ise yine kardeşimin diğer kızı var ve çağımız iletişim çağı hem sosyal medya alanında hem iletişim alanında da bu yönden çok güçlüyüz ve üçüncü nesil olan çocuklarımızla aktif bir şekilde şirketimizi daha iyi yerlere getirmek için çalışıyoruz” dedi. Yönetim kurulu üyelerinin de donanımlı olduklarının altını çizen Dağlı, konularına hâkim ve aktif olarak çalıştıklarını söyledi. İş insanı, mali konularda, işletme yönetimi ve hukuk alanında yönetim kurulu üyelerinin olduğunu yineleyerek, şirketin her alanda çok güçlü yönetildiğini ve aile şirketlerinin de artık üçüncü nesilin omuzlarında yükseleceğini sözlerine ekledi.