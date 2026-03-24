“Sermaye sahiplerinin önündeki belirsizlikler emekçilerin üzerine yıkılmak isteniyor”

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Başkanı Salih Erşangil, hayat pahalılığında yapılmak istenen düzenlemeyle, sermaye sahiplerinin önündeki belirsizliklerin emekçinin üzerine yıkılmaya çalışıldığını belirterek, bunun “kabul edilemez” olduğunu belirtti.

Erşangil yaptığı yazılı açıklamada, Maliye Bakanlığı tarafından Meclis’e, hayat pahalılığı maaş artışının, yılın ilk üç ayında gerçekleşen TÜFE oranında artırılıp bir sonraki artışın 9 ay sonra gerçekleşmesi hakkında yasa tasarısı getirildiğine işaret ederek, Maliye Bakanı Özdemir Berova’nın sendika temsilcilerini toplantıya çağırdığını ve hangi gerekçelerle böyle bir karar alındığı konusunda bilgilendirmelerde bulunduğunu ifade etti.

Berova’nın, “ABD ve İsrail’in, İran’a yaptığı saldırıların sonucunda yaşanan petrol krizi ile akaryakıt maliyetlerindeki artışın küresel ölçekte durgunluğa ve enflasyona yol açacağını belirttiğini, bu dönemde yaşanacak ekonomik belirsizliklerin bertaraf edilmesi için de böyle bir karar alınmak istendiğini aktardığını” kaydeden Erşangil, “Ayrıca bu ‘belirsizliklerin’ savaşın yakın bir dönemde bitebileceği varsayımı ile 9 ay içerisinde sonlanabileceği tespitinde bulunmuştur” dedi.

Bakan Berova’nın, bu yasa tasarısını, hayat pahalılığını azaltmak için uygulanan bir tedbir olarak gördüğünü ileri süren Erşangil, şöyle devam etti:

“Oysa sendikamız ve tüm bilim dünyası çalışan ücretlerini TÜFE artışının temel sebebi olarak görmemektedir. Anlaşılan odur ki böyle bir kararın alınmak istenmesindeki temel sebep, kamu maliyesi üzerindeki yükten ziyade asgari ücretin uzun erimli değer kaybı yaşayarak, işçilik maliyetlerinin düşmesi ve sermaye sınıfının kar olanaklarının önündeki engellerin ortadan kaldırılmasıdır.”

Yasa tasarısıyla sermayenin önündeki belirsizliklerin ortadan kaldırılıp, emekçilerin belirsizliğe mahkum edileceğini savunan Erşangil, bu tarz kriz koşullarında yapılması gerekenlerin, hayat pahalılığını azaltmak için kamusal hizmetlerin güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılması, halkın toplu ulaşıma erişimi için yatırımların ve teşviklerin yapılması, sağlık ve eğitim giderlerinin azaltılması için kamunun sunduğu hizmetlerin güçlendirilmesi ve ucuz enerjiye erişim için alternatif enerji kaynakları altyapısının acilen kurulması olduğunu ifade etti.