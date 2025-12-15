Serdaroğlu: “Her türlü hukuki ve demokratik mücadelemizi sürdüreceğiz”

Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) tarafından, Göç Yasası kapsamında ödenmesi gereken kıdem tazminatlarının ödenmemesi nedeniyle Maliye Bakanı Özdemir Berova ile Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürü Sezai Emre aleyhine Yüksek Mahkeme’de açılan dava, Kamu-İş lehine sonuçlandı.

Kamu-İş, daha önce alınan mahkeme kararlarına rağmen söz konusu kıdem tazminatlarının ödenmemesi üzerine yasal hakların korunması amacıyla yargı yoluna başvurmuş, ilgili kamu yetkililerinin yükümlülüklerini yerine getirmediğini mahkeme gündemine taşıdı.

Yüksek Mahkeme’de karara bağlanan davada, Kamu-İş’in Maliye Bakanı ile Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürü aleyhine açtığı dava kabul edilmiş ve sendikamızın haklılığı bir kez daha yargı kararıyla tescillendi.

Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu konuyla ilgili, "Kamu-İş olarak, üyelerimizin ve tüm kamu çalışanlarının kazanılmış haklarının korunması için her türlü hukuki ve demokratik mücadeleyi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz" açıklamasını yaptı.