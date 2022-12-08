Şenol, ortopedik özürlüler tarafından hazırlanan mutabakat metnini imzaladı

İskele Belediyesi Bağımsız Belediye Başkanı adayı Dr. Mehmet Şenol, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği tarafından hazırlanıp imzaya açılan engellilere yönelik mutabakat metnini imzaladı.

Dernek tarafından hazırlanan protokolde seçimlerden sonra engellilerin ve ailelerinin haklarının teslim edilmesi yönünde bir dizi taahhüt bulunuyor.

Şenol, imzalamış oldukları protokolde yer alan unsurların hali hazırda seçim bildirgelerinde de yer alan unsurlar olduğunu söyleyerek, protokolü imzalama konusunda hiçbir tereddüt hissetmediklerini söyledi. Şenol imza töreninde yaptığı konuşmada hem kent içerisinde hem de köylerde her gün yürüdükleri kaldırımların standart dışı olması nedeniyle çeşitli zorluklar yaşandığını belirtti.

Sadece engelli bireyler için değil, bebek arabaları ile bir yerden bir yere ulaşmaya çalışan ebeveynler için de bu zorlukların açıkça ortada olduğunu söyleyen Şenol, seçimlerden sonra bu konuların ana gündemleri olacağını ifade etti.

Mevcut belediye yönetiminin kaldırımların yayalar ve engelli bireyler tarafından güvenli kullanımını sağlayacak önlemleri almaması sebebiyle kaldırımların amacı dışında kullanılmakta olduğunu belirten Şenol, hazırladıkları planı paylaştı.

“Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren “İskele Belediyesi Standart Kaldırım Uygulama Planı” hazırlanacağını ve planı halkın katılımına açıldıktan sonra belediye meclisine sunacağız” diyen Şenol konuyla ilgili vatandaşların da desteğini beklediğini söyledi.