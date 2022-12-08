Şenkul: Girne’yi yeniden cazibe merkezi yapacağız

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne Belediyesi Başkan adayı Murat Şenkul, Girne’nin en temel sorunlarından, halktan kopuk belediyecilik sergileyen mevcut yönetimin sorumlu olduğunu belirterek, Girne’nin yeniden cazibe merkezi olmasını sağlayacaklarını söyledi.

Şenkul, Girne Belediyesi’nin finans yönetimini doğru elden yaparak belediyeyi ekonomik olarak ayağa kaldıracaklarını söyledi.

Belediyenin ekonomik anlamda ayağa kalkmasıyla “ekonominin başkenti” olarak bilinen Girne’nin, sosyal başkent haline de getirileceğini kaydetti. Şenkul, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası’nı (KTAMS) ziyaret etti.

Şenkul’a ziyarette bazı milletvekilleri, parti temsilcileri ve belediye meclis üyesi adayları da eşlik etti.

ŞENKUL: SORUNLARIN ÇÖZÜME KAVUŞTURULMASI ŞART

CTP Girne Belediyesi Başkan adayı Murat Şenkul, mevcut yönetimin Girne’nin sorunlarını sürekli başkalarına yüklediğini belirterek, Girne Antik Limanı’nın Turizm Bakanlığı’nın, Vakıflar Çarşısı’nın Vakıflar İdaresi’nin, trafik keşmekeşinin Karayolları Dairesi’nin, güvenlik sorunlarının ise polisin sorumluluğunda olduğunun söylendiğine dikkat çekti. Yıllardır çeşitli bahanelerle bu sorunların çözülemediğini ifade eden Şenkul, tüm bu sorunların esas kaynağının mevcut belediye başkanı olduğunu söyledi. Şenkul, mevcut başkanla birlikte belediyedeki anlayışın da değişmesi gerektiğini belirterek, Girne’nin ayağa kalkması için bu sorunların çözüme kavuşturulmasının şart olduğunu kaydetti.

“MEVCUT BAŞKAN ATIKLARI DENİZE DÖKTÜRÜYOR”

Girne’de kanalizasyon sisteminin artık nüfusa yetersiz kaldığını, 4 bin tonluk işlem hacmi olan arıtma tesisine günlük fazladan 12 bin ton atık verildiğini dile getiren Şenkul, “Mevcut başkan 12 bin ton atık için kapasite arttırmak yerine bu atıkları denize döktürüyor” dedi. Şenkul, kanalizasyon sorununun çözümünün oldukça basit olduğunu belirterek, yönetime geldiklerinde bu sorunu çözmek için gerekli adımları atacaklarını ifade etti.

“GİRNE DOĞU ÇEVRE YOLU’NU HAYATA GEÇİRECEĞİZ”

Girne Doğu Çevre Yolu’nu en kısa sürede hayata geçireceklerine dikkat çeken Şenkul, bunun için gerekirse Girne Batı Çevre Yolu’nda verilen mücadele örneğini göstereceklerini kaydetti.

Şenkul, trafikte harcanan zaman ve maliyetin, daha fazla kaynağın erimesine neden olduğunu belirterek, yol sorununu bıkmadan, usanmadan anlatacaklarının altını çizdi.

“3 BÖLGEYE SAHİL YOLU YAPILACAK”

Şenkul, Mavi Kuşak Projesi ile Yeşil Kuşak Projesi’nin hayata geçirilmesiyle 3 bölgeye sahil yürüyüş yolu yapacaklarını vurguladı. Söz konusu projelerle bu bölgelere bisiklet yolları da ekleneceğini söyleyen Şenkul, kent parkları, basketbol alanları, yaşlılar için özel yürüyüş ve yaşam alanları gibi çeşitli projelerin de hayata geçirileceğini ifade etti.