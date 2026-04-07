Sendikaların mücadelesi devam ediyor

Hayat pahalılığı ödeneğinin dondurulmasına karşı başlatılan genel grev bugün de devam ediyor. Sendikalar, yasa geri çekilene kadar eylemlerin süreceğini açıklayarak yeniden bugün de Meclis önünde olacaklarını duyurdu.

Dün binlerce kişi “Hükümet istifa” sloganlarıyla Meclis’e yürürken, eylemciler polis barikatlarını aşarak alana ulaştı, zaman zaman arbede yaşandı ve yaralananlar oldu.

Akşam saatlerinde UBP Milletvekili Hasan Taçoy, kararname yerine yasa yapılacağını ve hayat pahalılığının ekimde yeniden değerlendirileceğini açıkladı. Ancak sendikalar geri adım atmadı.

TÜRK-SEN Başkanı Arslan Bıçaklı, “Bu yasa geri çekilene kadar, eylemlerimize devam edeceğiz” diyerek genel grevin bugün de süreceğini, okulların kapalı olacağını ve Meclis önündeki eylemin devam edeceğini belirtti.