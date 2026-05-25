“Geleceğimizin çalınmasına izin vermeyelim”

Hür İşçi Sendikaları (Hür-İş) Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Ahmet Serdaroğlu, YENİDÜZEN’in gündeme taşıdığı Merkezi Cezaevi’ndeki yemek alım ihalesine ilişkin yaşanan skandalla ilgili yazılı açıklama yaptı. Serdaroğlu, kamuoyuna yansıyan iddiaların toplum vicdanını yaraladığını belirterek, kamu kaynaklarının kullanımına ilişkin ciddi soru işaretleri oluştuğuna dikkat çekti.

Serdaroğlu açıklamasında, bir yandan mahkûm başına aylık yemek maliyetlerinin 64 bin 500 TL’ye ulaştığının tartışıldığını, diğer yandan ise Sayıştay raporlarına da yansıyan usulsüz alımlar nedeniyle yaklaşık 2,5 yılda 23 milyon TL’lik kamu zararının oluştuğunun gündeme geldiğini vurguladı.

Kamu kaynaklarının belirli çevrelere aktarılmasının kabul edilemeyeceğini ifade eden Serdaroğlu, “Milletin alın teriyle oluşan kaynakların, usulsüz ihaleler ve şaibeli uygulamalarla belirli çevrelere aktarılması kabul edilemez. Kamu kaynakları halkın ortak değeridir; hiçbir siyasi yakınlık, hiçbir çıkar ilişkisi bu kaynakların hoyratça kullanılmasına gerekçe olamaz” dedi.



“Bedel emekçiye ödetiliyor”

Açıklamasında ülkedeki ekonomik tabloya da değinen Serdaroğlu, kamu kaynaklarının kontrolsüz biçimde harcandığını, denetimsizliğin görmezden gelindiğini ve ardından ekonomik kriz gerekçesiyle çalışanların önüne yeni yükler konulduğunu ifade etti.

Bu yaklaşımın ne ekonomik ne de vicdani açıdan kabul edilebilir olmadığını kaydeden Serdaroğlu, yaşananların bedelinin emekçilere çıkarıldığını belirtti.

Maliye Bakanı’na çağrı yaptı

Serdaroğlu, Maliye Bakanı’na da açık çağrıda bulunarak, kamu kaynaklarının nerede ve nasıl harcandığının incelenmesi gerektiğine işaret etti.

Kamu zararına yol açtığı gündeme gelen uygulamaların derhal soruşturulmasını isteyen Serdaroğlu, şeffaflığın sağlanması, denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi ve kamu yararını esas alan süreçlerin işletilmesi gerektiğini ifade etti.

Cezaevlerinde yapılan alımların usulüne uygun, rekabetçi ve makul maliyetlerle yürütülmesi gerektiğini kaydeden Serdaroğlu, ülkenin temel sorununun kaynak eksikliği değil, yönetim anlayışı olduğuna vurgu yaptı.

“Vatandaşın mutfağında yangın var”

Ekonominin doğru yönetilemediğini savunan Serdaroğlu, esnafın ağır yük altında ezildiğini, üreticinin ayakta kalma mücadelesi verdiğini, hayvancı ve çiftçinin ise ciddi çaresizlik yaşadığını ifade etti.

Hayat pahalılığının her geçen gün arttığını belirten Serdaroğlu, vatandaşların temel gıda ürünlerine ve temizlik malzemelerine erişmekte zorlandığını söyledi. Halkın alım gücünün giderek eridiğine dikkat çeken Serdaroğlu, buna rağmen gündemin sürekli maaşlar üzerinden şekillendirilmesinin gerçek sorunları ortadan kaldırmayacağını kaydetti.

“Sessiz kalmamalıyız”

Toplumun yaşanan tablo karşısında sessiz kalmaması gerektiğini ifade eden Serdaroğlu, halkın kaynaklarının korunmasının önemine işaret etti.

Serdaroğlu açıklamasının sonunda, “Toplum olarak bu yaşananlara sessiz kalmamalıyız. Geleceğimizin, çocuklarımızın hakkının ve halkın alın teriyle oluşan kaynakların heba edilmesine izin vermemeliyiz” ifadelerini kullandı.

Hür-İş Federasyonu olarak kamu yararını savunmaya, emekçinin hakkını korumaya ve yanlış gördükleri uygulamaların karşısında durmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.