Sendikalardan Oğuz'a 7 maddelik mektup

Kamuda örgütlü 6 sendika Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), Gümrük Çalışanları Sendikası (Güç-Sen), Hemşire ve Ebeler Sendikası ve Gelir (KTHES) ve Vergi Dairesi Çalışanları Sendikası (Vergi-Sen) dün gerçekleştirilen uyarı grevinin ardından bugün Maliye Bakanı Dursun Oğuz'a 7 maddelik bir mektup iletti.

Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklama şöyle:

"Covid 19 Pandemisi ve TL’de yaşanan değer kayıbı nedeniyle kamu ve

özel sektör çalışanlarının , emeklilerin, dar ve sabit gelirlilerin alım gücünde

büyük gerileme yaşandığı yadsınamaz bir gerçekliktir.

Hükümetin ekonomik krizi gerekçe göstererek Hayat Pahalılığı ödeneğini

durdurması alım gücü zaten düşmüş olan çalışanların ve emeklilerin yaşanan

yüksek enflasyon karşısında tamamen korumasız kalmasına neden olacaktır.

Diğer yandan Hükümetin ortaya koyduğu icraatlardan , hayat pahalılığı

ödeneğinin dondurulması ile sağlanan tasarrufun özel sektör çalışanlarını

desteklemek için kullanılmadığını görmekteyiz. Çalışanların ve emeklilerin hayat

pahalılığı ödenekleri durdurulurken hükümet tasarruf tedbirleri uygulamak bir

yana devlet bütçesine büyük yükler getirecek uygulamalara devam etmektedir.

Bizler kamuda örgütlü sendikalar olarak temsil ettiğimiz üyelerimizin, özel

sektör çalışanlarının, işsizlerin, dar ve sabit gelirli kesimlerin giderek

yoksullaşması karşısında bazı kesimlerin hiçbir fedakarlık göstermemesi hatta

krizi fırsata çevirerek daha da zenginleşmeleri karşısında sessiz kalmayacağımızı

belirtmek isteriz.

Bu çerçevede, 12 Nisan 2021 pazartesi günü mesai bitimine kadar,

1- 2020 yılının Mart-Haziran döneminde kamu çalışanlarının ve

emeklilerin maaşlarından kesilen % 2.05’in , 2020 yılının ikinci altı ayında

kesilen % 10.65’lik hayat pahalılığı ödeneğinin hangi maksatla

kullanıldığını ve kimlere kaynak yaratıldığını?

2- 2021 yılının Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında durdurulacak olan

HP ödeneğinin hangi maksatla kullanılacağı ve kimlere kaynak

yaratılacağı?

3- 2019 yılında beyan edilen fakat ödenmeyen 498 milyonluk kurumlar

vergisini ödemeyenler için nasıl bir yaptırım uygulandığı ?

4- Ödenmeyen % 10.65’lik HP ile ilgili haksız vergilendirmenin

gerekçesinin ne olduğu?

5- İçişleri Bakanı Kutlu Evren’in, dünürünün emekliliğine 11 ay kala

müdür olarak atanmasının iptal edilmemesi

6- Partilerinden istifa ederek UBP-DP-YDP Hükümetinin kurulmasında

büyük rol oynayan üç HP milletvekilinin baskılarıyla yapılan DPÖ

Müsteşarlığı atamasının iptal edilmemesi

7- Temel Tüketim maddelerine uygulanan KDV’nin sıfırlanmaması

halinde ve bu konularla ilgili olarak sendikalarımızla istişare kurulmaması

halinde 13 Nisan 2021 Salı gününden itibaren Sivil Havacılık Dairesinde

süresiz grev başlatacağımızı bilgilerinize getiririz."