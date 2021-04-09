Sendikalardan Oğuz'a 7 maddelik mektup
Kamuda örgütlü 6 sendika, dün gerçekleştirilen uyarı grevinin ardından bugün Maliye Bakanı Dursun Oğuz'a 7 maddelik bir mektup iletti.
Kamuda örgütlü 6 sendika Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), Gümrük Çalışanları Sendikası (Güç-Sen), Hemşire ve Ebeler Sendikası ve Gelir (KTHES) ve Vergi Dairesi Çalışanları Sendikası (Vergi-Sen) dün gerçekleştirilen uyarı grevinin ardından bugün Maliye Bakanı Dursun Oğuz'a 7 maddelik bir mektup iletti.
Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklama şöyle:
"Covid 19 Pandemisi ve TL’de yaşanan değer kayıbı nedeniyle kamu ve
özel sektör çalışanlarının , emeklilerin, dar ve sabit gelirlilerin alım gücünde
büyük gerileme yaşandığı yadsınamaz bir gerçekliktir.
Hükümetin ekonomik krizi gerekçe göstererek Hayat Pahalılığı ödeneğini
durdurması alım gücü zaten düşmüş olan çalışanların ve emeklilerin yaşanan
yüksek enflasyon karşısında tamamen korumasız kalmasına neden olacaktır.
Diğer yandan Hükümetin ortaya koyduğu icraatlardan , hayat pahalılığı
ödeneğinin dondurulması ile sağlanan tasarrufun özel sektör çalışanlarını
desteklemek için kullanılmadığını görmekteyiz. Çalışanların ve emeklilerin hayat
pahalılığı ödenekleri durdurulurken hükümet tasarruf tedbirleri uygulamak bir
yana devlet bütçesine büyük yükler getirecek uygulamalara devam etmektedir.
Bizler kamuda örgütlü sendikalar olarak temsil ettiğimiz üyelerimizin, özel
sektör çalışanlarının, işsizlerin, dar ve sabit gelirli kesimlerin giderek
yoksullaşması karşısında bazı kesimlerin hiçbir fedakarlık göstermemesi hatta
krizi fırsata çevirerek daha da zenginleşmeleri karşısında sessiz kalmayacağımızı
belirtmek isteriz.
Bu çerçevede, 12 Nisan 2021 pazartesi günü mesai bitimine kadar,
1- 2020 yılının Mart-Haziran döneminde kamu çalışanlarının ve
emeklilerin maaşlarından kesilen % 2.05’in , 2020 yılının ikinci altı ayında
kesilen % 10.65’lik hayat pahalılığı ödeneğinin hangi maksatla
kullanıldığını ve kimlere kaynak yaratıldığını?
2- 2021 yılının Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında durdurulacak olan
HP ödeneğinin hangi maksatla kullanılacağı ve kimlere kaynak
yaratılacağı?
3- 2019 yılında beyan edilen fakat ödenmeyen 498 milyonluk kurumlar
vergisini ödemeyenler için nasıl bir yaptırım uygulandığı ?
4- Ödenmeyen % 10.65’lik HP ile ilgili haksız vergilendirmenin
gerekçesinin ne olduğu?
5- İçişleri Bakanı Kutlu Evren’in, dünürünün emekliliğine 11 ay kala
müdür olarak atanmasının iptal edilmemesi
6- Partilerinden istifa ederek UBP-DP-YDP Hükümetinin kurulmasında
büyük rol oynayan üç HP milletvekilinin baskılarıyla yapılan DPÖ
Müsteşarlığı atamasının iptal edilmemesi
7- Temel Tüketim maddelerine uygulanan KDV’nin sıfırlanmaması
halinde ve bu konularla ilgili olarak sendikalarımızla istişare kurulmaması
halinde 13 Nisan 2021 Salı gününden itibaren Sivil Havacılık Dairesinde
süresiz grev başlatacağımızı bilgilerinize getiririz."